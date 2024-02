La nouvelle Ducati à l'épreuve des derniers peaufinages

Leader des essais de Sepang, Pecco Bagnaia a entamé ceux de Losail en conservant cette position de tête. Le champion en titre se félicite du chrono qu'il a obtenu lundi, faisant écho à l'avis général sur les excellentes conditions de piste observées en fin de journée, une fois le sable balayé de l'asphalte et le vent qatari affaibli.

"Je ne pensais pas pouvoir rééditer le même chrono qu'en qualifications [l'année dernière] sans monter de pneu tendre. Je pense que la piste s'est beaucoup améliorée en termes d'adhérence et que c'est une des meilleures en ce qui concerne l'asphalte et le grip", explique le pilote italien. "On a réussi à bien travailler mais il est très difficile de comprendre le niveau de ce que j'ai essayé car le grip est très bon. On peut faire les mêmes chronos avec des pneus neufs ou usés, ou bien ne perdre que trois ou quatre dixièmes. C'est très bien en termes de performance, mais c'est plus difficile de comprendre si quelque chose est bon ou non."

Ce qui intéresse surtout Bagnaia, c'est le potentiel que révèle sa nouvelle moto, à deux semaines désormais du début du championnat. Son moteur a été validé sans mal pendant le premier test, puis son carénage a été choisi à son tour. Celui-ci reste néanmoins au centre de l'attention des techniciens, afin de parvenir au meilleur ensemble qui soit avec une moto de mieux en mieux réglée.

"On a réessayé le carénage et j'ai les mêmes sensations qu'en Malaisie, donc de très bons points forts mais aussi des faiblesses par rapport à la version standard de l'année dernière", pointe Bagnaia. Évoquant le fait qu'il "reste quelques doutes dans certains domaines", sur lesquels il prévoit de travailler ce mardi, le pilote Ducati précise : "[La moto] est assez stable [avec ce carénage], mais il est un peu moins bien quand on entre dans un virage sur les freins."

Jorge Martín est beaucoup plus convaincu par le nouveau carénage de la Ducati qu'il ne s'était au début des essais de la Malaisie. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín a eu beau devoir se contenter du 12e temps lundi, il a bouclé ses 43 tours de piste avec le sourire. "Je suis content de cette journée", s'est-il félicité. "On a enfin réussi à faire fonctionner le nouveau carénage. Il est assez différent de celui de la saison dernière. Je suis content, c'était mieux quand j'ai terminé. Le rythme était bon en fin de journée. J'ai eu pas mal de difficultés par rapport au sable en piste, mais j'ai fini par me sentir en confiance et je pense qu'on a fait du bon travail."

Invité à décrire les améliorations obtenues, le pilote Pramac apparaît désormais réellement convaincu, alors qu'il n'avait initialement pas caché ses doutes quand il a commencé à évaluer cette pièce à Sepang. "Je pense qu'on a plus d'appui et je me sens bien, à l'avant comme à l'arrière. Je trouve que c'est une moto très stable et qu'elle a plus de grip arrière", juge-t-il à présent.

Comme Bagnaia, il veut continuer à affiner les réglages. "Il faut encore que je travaille un peu sur le turning parce que ce grip pousse peut-être un peu trop sur l'avant et [rend difficile] de faire tourner la moto. Il a fallu qu'on modifie les réglages de base pour utiliser ce carénage, parce qu'il change pas mal. On tourne encore autour des anciens réglages, on en est proches. On n'est pas encore prêts à 100% mais on est néanmoins convaincus que le carénage est meilleur."

Un toucher de gaz à travailler encore un petit peu

L'autre point sur lequel les pilotes Ducati, à l'unanimité, souhaitaient travailler après avoir découvert le nouveau moteur de la GP24, c'était sa réaction au toucher de gaz. Là-dessus, Bagnaia ne cache pas sa satisfaction, sans en faire des tonnes : "Je suis très content de la distribution de puissance, avec laquelle mes sensations se sont améliorées par rapport à la Malaisie."

Ce travail se poursuit néanmoins, afin de chercher à peaufiner encore et encore les sensations que transmet la nouvelle moto. Pour Enea Bastianini, voisin de stand de Pecco Bagnaia, ce premier contact avec la poignée de gaz apparaît "un peu différent" par rapport à Sepang, mais pas encore totalement satisfaisant.

"Peut-être que c'est un peu mieux, mais en sortant des virages lents, les sensations sont plutôt similaires", décrit le pilote italien, classé quatrième lundi. "Le premier contact n'est pas ce qu'il y a de mieux pour le moment, cependant on a beaucoup réduit ce retard par rapport au premier jour de la Malaisie et j'en suis maintenant beaucoup plus content. Il faut qu'on se penche un peu sur les freinages, parce que ça ne fonctionne pas toujours comme je le souhaite. En tout cas, je suis content de mon rythme, je suis rapide."

Enea Bastianini avance bien lui aussi. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

S'il hésite à affirmer que cette GP24 est la meilleure Ducati qu'il ait piloté, Bagnaia ne quitte pourtant pas un franc sourire, car ces essais d'avant-saison se déroulent bien plus sereinement que ces dernières années. "Les premiers essais de 2022 avaient été un désastre absolu, et l'année dernière les deux premiers jours et demi avaient aussi été un peu désastreux... C'est bien parce que [la nouvelle moto] aide pas mal dans les freinages, alors que j’avais des difficultés l'année dernière, dans la seconde partie de la saison. Je pense donc qu'on a bien progressé en termes de freinages et aussi de vitesse de passage, mais on a un peu moins d'adhérence par rapport à la moto de l'année dernière."

"C'est donc un équilibre sur lequel on travaille et je pense qu'aujourd'hui, avec les réglages, on a un peu progressé là-dessus", ajoutait-il lundi soir. Sur une note de 1 à 10, à quel niveau de confiance se trouve le champion en titre ? "8 pour le moment", a-t-il répondu. "Il reste encore demain, et le vendredi du GP du Qatar. En Malaisie, on était à 7, et là je ne m'attendais pas à être aussi rapide sans trop pousser. C'est génial mais je veux faire attention à tout, avec calme, et demain on va essayer de finir tout le boulot et de tout décider."

Martín, quant à lui, veut encore peaufiner son set-up de base et "travailler sur de petites choses" lors de la toute dernière journée de ces essais qui entérineront les choix définitifs pour entamer le championnat. "[Il faut] qu'on essaye de faire en sorte que je me sente plus à l'aise. J'ai fait un long run et j'ai été plus rapide que pendant la course sprint de la saison dernière, donc je pense qu'on est prêts, mais pas encore à 100%."