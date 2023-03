Objectif victoire clairement assumé pour Marini et Bezzecchi

Avec la moto titrée l'an dernier, le duo du team VR46 affiche ouvertement ses ambitions de victoire pour la saison MotoGP qui s'ouvrira bientôt. Luca Marini et Marco Bezzecchi sont tous deux prêts à franchir une nouvelle étape dans leur parcours pour ce qui sera respectivement leur troisième et leur deuxième année dans la catégorie reine.

L'aîné peut se targuer d'avoir connu une progression continue depuis son arrivée, cependant il court toujours après son premier succès, et même son premier podium alors qu'il en a plusieurs fois été proche. Bezzecchi a quant à lui réussi à se mettre en valeur dès sa première saison, en décrochant une belle deuxième place à Assen, où il a même mis sous pression le vainqueur Pecco Bagnaia, mais il en veut désormais plus.

"Mon objectif est de faire toujours un peu mieux, de continuer à progresser", annonce le Rookie de l'année 2022. "Je veux repartir de là où l'on s'était arrêtés, ce qui serait fantastique parce qu'on a atteint un bon niveau. Et puis, je veux essayer de faire toujours mieux. Il me manque encore un peu d'expérience par rapport aux autres pilotes mais je pense que mon équipe pourra m'aider à être rapide."

Homme de peu de mots, Bezzecchi n'a pas besoin d'en dire trop pour que ses ambitions soient bien comprises. "Notre moto est clairement fantastique, elle me plaît beaucoup et je vais vraiment essayer de me battre pour des victoires. C'est mon seul objectif, essayer de décrocher ma première victoire, et ensuite je verrai", annonce-t-il. Se sent-il prêt pour cela ? "Clairement. Au final, c'est le seul objectif que je me suis imposé cette année. Je ne veux pas trop me prendre la tête mais j'aimerais évidemment signer ma première victoire. J'ai beaucoup de courses devant moi pour le faire et je vais essayer de travailler dur avec mon équipe pour y parvenir."

Je vais vraiment essayer de me battre pour des victoires. C'est mon seul objectif, essayer de décrocher ma première victoire. Marco Bezzecchi

Peut-être moins en vue que son coéquipier l'an dernier bien qu'il ait été mieux classé au championnat, Luca Marini s'est malgré tout distingué par sa régularité, puis en signant le meilleur temps des deux tests organisés jusqu'à présent durant cette intersaison. Au fond de lui, il se sent prêt pour cette première victoire après laquelle il court. "Je suis content de la manière dont je me suis développé cet hiver. J'ai fait véritablement trois mois de croissance personnelle ; en tant que pilote, je ne sais pas encore ce qu'il en est, mais rien que ça, c'est important", observe-t-il. "J'ai plus progressé pendant ces trois mois que durant toute la saison dernière, alors j'arrive à ce début de saison avec une bonne approche et une bonne mentalité. Bien sûr, les résultats des tests m'ont encore plus stimulé."

Mais le pilote de 25 ans tempère les attentes, conscient que la hiérarchie affichée pendant l'hiver n'a qu'une portée limitée. "Malheureusement, les tests ne comptent pour rien", prévient-il, alors que les équipes MotoGP se retrouveront au Portugal le week-end prochain pour y terminer leur pré-saison. "Je pense qu'il faut attendre le test de Portimão afin de voir quel sera notre potentiel sur cette piste. J'ai été très fort en Malaisie et à Sepang mais ce sont des circuits complètement différents de Portimão." L'enjeu existe pourtant bel et bien : "Si on arrive à être compétitifs et à faire partie des cinq premiers là-bas aussi, je serai vraiment satisfait parce que ça voudra dire qu'on a un package qui fonctionne sur plus ou moins tout type de piste."

Difficile de reproduire la prouesse de Bastianini

Contrairement à l'an dernier, Marini et Bezzecchi seront sur un pied d'égalité cette saison puisque tous deux piloteront la spec de la Ducati titrée en novembre. Immanquablement, il leur est rappelé que c'est dans une situation similaire qu'il y a un an, Enea Bastianini a remporté le premier Grand Prix puis réalisé un début de championnat impressionnant, lui qui profitait alors d'une Ducati vieille d'un an comme l'est aujourd'hui la GP22.

Seulement, bien qu'il rêve de victoire, Marini ne semble pas croire à la perspective de remporter la première manche, sachant justement que tout le monde aura pu rouler sur place deux semaines avant la course. "Je pense que samedi et dimanche qui viennent, on va pouvoir bien travailler sur la moto et tout préparer pour le week-end [de course], mais tout le monde sera prêt à se battre pour la victoire. Actuellement, toutes les Ducati sont fortes et tous les pilotes Ducati peuvent se battre pour le podium et la victoire. J'en ferai clairement partie et je vais faire de mon mieux pour atteindre cet objectif, mais ça n'est pas aussi simple que ça parce qu'avec le test, la situation est totalement différente de celle d'un Grand Prix [classique]. Tout le monde va avoir deux jours de plus pour préparer les motos alors ce sera encore plus difficile. Quand on sort les motos des caisses, la nôtre est prête à gagner, mais avec deux jours de test sur la même piste tout le monde sera prêt pour la course du 26 mars, si bien qu'on partira tous de la même situation."

Luca Marini s'est montré le plus rapide du test de Valence en novembre et de celui de Sepang en février

Les pilotes italiens estiment aussi qu'une grande différence avec la situation observée l'année dernière vient d'une GP23 bien née, qui devrait pouvoir se montrer compétitive sans attendre et donc ne laisser que peu d'ouvertures au modèle précédent. "Je pense que la situation n'est pas la même parce que l'année dernière ; quand Ducati a créé sa nouvelle moto, il y avait beaucoup plus de problèmes que cette année. Cette fois, la nouvelle machine semble déjà très, très compétitive", constate Marco Bezzecchi. "Je trouve que c'est un peu injuste de comparer, parce que l'année dernière la moto officielle était plus loin qu'elle ne l'est aujourd'hui, que ce soit pour Enea ou pour tous ceux qui avaient celle de 2021, moi y compris. Je m'étais senti bien dès le début. Ça a été le cas aussi cette fois avec la moto de 2022, mais je crois que celle de 2023 a déjà un niveau sérieux. Il va quand même falloir exploiter les premières courses, essayer d'être rapide, mais je ne pense pas que la comparaison soit possible avec l'année dernière."

Luca Marini peut, lui, s'appuyer sur une stabilité nouvelle, sachant qu'il avait été déstabilisé il y a un an par le fait de recevoir une GP22 nécessitant beaucoup de travail dans les premiers temps. La conserver constitue l'un de ses principaux avantages pour ce début de championnat, quitte à ce que la situation s'inverse par la suite. "Je me souviens que le test en Malaisie avait été complètement différent l'année dernière. On se dépêchait pour tout, la situation était très difficile, surtout qu'il y avait dans notre équipe des gens qui connaissaient peu la Ducati ; quand on se retrouve avec une moto officielle, au début c'est compliqué, y compris pour les mécaniciens et ceux qui doivent travailler sur la moto. Par contre, cette année, j'ai vu une situation beaucoup plus sereine pour tout le monde, un climat beaucoup plus détendu dans le box et ça aide les pilotes à mieux performer", observe-t-il.

S'il y avait eu une course [après le test de Sepang], les cinq premières motos auraient peut-être été des Ducati. Luca Marini

Quelles que soient les raisons de modérer les attentes, Marini ne part assurément pas vaincu, certain du potentiel de sa machine et de l'ensemble du groupe italien. "La Ducati est actuellement la meilleure moto de la grille. Je me souviens que l'année dernière, je disais que la Ducati n'était pas la meilleure moto au début de la saison, qu'il faudrait remonter et montrer le potentiel pendant la saison, ce qui avait été fait, mais cette année c'est d'emblée la meilleure moto de la grille", assure-t-il. "Je pense qu'au début on sera compétitifs. Je ne crois pas que la GP23 soit tellement différente de la moto que j'utilise actuellement, mais ils vont sûrement avoir des petites mises à jour pendant la saison, ce qui peut être difficile à quantifier sur le temps au tour mais fait la différence sur une course."

"Notre package est actuellement très rapide, compétitif dans toutes les situations, sur toutes les pistes. Je pense que Ducati aura un peu de marge au début, mais les autres constructeurs vont beaucoup travailler pendant la saison", rassure le pilote VR46. "Avec le retour de Marc [Márquez] à 100%, en quelques courses Honda sera à nouveau en lutte pour la victoire et pour le championnat, parce qu'ils en ont besoin. Et puis, Yamaha a désormais la vitesse en ligne droite alors ils peuvent eux aussi se battre pour la victoire."

Pour autant, le niveau affiché lors du premier test de l'année est tel que la concurrence a bel et bien de quoi s'inquiéter, selon lui : "Si je regarde le rythme, Martín, Pecco [Bagnaia], Bezzecchi, Enea et moi étions les plus rapides. S'il y avait eu une course [après le test de Sepang], les cinq premières motos auraient peut-être été des Ducati." La grande question est donc de savoir quand la concurrence arrivera à rattraper Ducati et de quelles opportunités les pilotes satellites de la marque auront réussi à profiter avant cela...