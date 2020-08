Marc Márquez de nouveau forfait pour le GP de Styrie

L'association de la 13e place d'Álex Márquez et de la 17e de Stefan Bradl sur le Grand Prix d'Autriche aura cruellement rappelé le vide laissé par Marc Márquez dans le clan Repsol Honda ce week-end. Avec Takaaki Nakagami comme meilleur représentant de la marque japonaise à l'arrivée de la manche disputée sur le Red Bull Ring grâce à sa sixième place, et un Cal Crutchlow à côté de ses pompes pendant l'essentiel du week-end, le Champion du monde espagnol manque cruellement à l'appel.

C'est en 11e et dernière position au championnat teams qu'évolue actuellement Repsol Honda, avec 16 points : deux unités de moins que l'équipe Aprilia et un cruel gouffre de 82 points derrière le team Petronas Yamaha SRT.

Pourtant, Honda n'accélérera pas le retour de Marc Márquez et évitera toute prise de risque dans le cadre de la convalescence de celui qui avait essayé de revenir dès la seconde manche de Jerez. C'est juste après le Grand Prix d'Autriche que le team a confirmé que son pilote phare ne serait pas non plus de la partie sur le GP de Styrie, le week-end prochain.

"La participation de Stefan Bradl pour le Grand Prix de Styrie est confirmée. Il pilotera la RC213V du Repsol Honda Team pour la troisième fois à la place de Marc Márquez", a annoncé sobrement l'équipe par voie de communiqué, indiquant que "Marc Márquez poursuit son rétablissement".