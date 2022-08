Officiel : Pol Espargaró retrouvera Tech3 et KTM en 2023

Après plusieurs semaines de spéculations, c'est désormais officiel : Pol Espargaró fera bien son retour dans le groupe KTM en 2023, deux ans après avoir quitté le constructeur autrichien pour Honda. Il ne récupèrera néanmoins pas la place qu'il avait alors laissée, puisqu'il rejoindra le team Tech3, pour lequel il a également couru de 2014 à 2016, à l'époque avec une Yamaha. L'équipe officielle alignera quant à elle Brad Binder et Jack Miller, déjà officialisés.

L'annonce du recrutement du pilote espagnol a été faite ce vendredi en marge de la première journée d'essais du Grand Prix d'Autriche, accompagnée d'une conférence de presse donnée par Hubert Trunkenpolz, membre du comité directeur de GasGas, Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport, et Hervé Poncharal, directeur de l'équipe Tech3.

C'est le Français qui a officialisé lui-même le retour de Pol Espargaró dans son équipe : "J'ai toujours dit que Pol était un vrai battant, il a été un acteur clé cdans le programme MotoGP de KTM et de Pierer Mobility, et je suis ravi d'annoncer qu'il est de retour dans la famille. Nous sommes impatients de commencer à travailler avec lui et je pense qu'il sera le parfait ambassadeur de la marque GasGas."

Plus que l'annonce du pilote, c'est l'identité du team Tech3 qui était au cœur de cette conférence de presse. Il est en effet confirmé que la marque espagnole GasGas sera bien le nouveau partenaire de Tech3, mais il s'agit d'un accord bien plus important qu'une simple sponsorisation même si elle apportera une nouvelle livrée aux RC16 de l'équipe française, privée du soutien de Red Bull depuis deux ans.

Tech3 aura en effet un statut d'équipe officielle GasGas, même si la marque − qui depuis 2020 appartient à 100% à Pierer Mobility, entreprise dirigée par Stefan Pierer, PDG du groupe KTM − ne sera pas inscrite en tant que constructeur à part entière contrairement au premier souhait de la société autrichienne. Pol Espargaró portera quant à lui l'image de la marque, née comme lui en Catalogne.

"Nous avons maintenant l'opportunité d'avoir véritablement une seconde équipe d'usine et nous sommes très fiers de vous la présenter", a annoncé Hubert Trunkenpolz, tandis que Pit Beirer se réjouissait d'une "nouvelle aventure" pour l'ensemble du groupe et pour l'équipe Tech3.

"Faire grandir la marque GasGas hors de ses racines en trial est une réussite sous plusieurs aspects", a souligné l'Autrichien. "Après avoir vu ce que nous pouvions réaliser en Moto3 et Moto2 [avec le team Aspar, ndlr], nous nous demandions si nous pouvions promouvoir GasGas en MotoGP et nous sommes ravis d'y parvenir. C'est une nouvelle aventure et je sais que la marque s'illustrera immédiatement."

La livrée GasGas présentée pour 2023

Retour au bercail pour Espargaró

Espargaró avait créé la surprise en décidant de quitter KTM fin 2020, lui qui faisait office de leader du groupe, meneur du développement et de l'amélioration progressive des résultats en course. Recruté par Repsol Honda pour compléter l'équipe dans laquelle officie Marc Márquez, il avait avoué réaliser un rêve et se prenait à imaginer un avenir en grand dans ces couleurs légendaires. Il a cependant vite déchanté, peinant à s'adapter à la RC213V et subissant la dégringolade historique des performances du HRC.

Alberto Puig avait dû faire taire de premières rumeurs durant la pré-saison lorsque le nom de Joan Mir avait circulé pour remplacer Pol Espargaró, néanmoins celles-ci ont repris de plus belle, avec un fond de vérité, lorsque le Champion du monde 2020 s'est retrouvé sans guidon à la suite de l'annonce surprise du départ de Suzuki. De plus en plus écarté du développement de la RC213V par Honda, Espargaró avait commencé à sentir le vent tourner fin mai alors qu'il se disait persuadé de ne pas être en danger quelques semaines auparavant.

Dès lors, il pouvait envisager plusieurs options, dont les deux plus probables étaient de rejoindre LCR ou Tech3. La première voie a vite été écartée, et les effectifs de l'équipe satellite Honda sont à présent partiellement connus, puisqu'Álex Rins intégrera la formation en provenance de Suzuki, annoncé au début de l'été ; la deuxième place se joue entre Takaaki Nakagami et Ai Ogura, un pilote japonais étant requis pour la sponsorisation d'Idemitsu.

L'option de rejoindre l'équipe française s'est en revanche peu à peu matérialisée. Sans rechigner à ce retour en arrière, Pol Espargaró va donc retrouver la formation qui l'a accompagné lors de ses débuts dans la catégorie reine, à l'époque sans aucun podium à la clé mais avec une sixième place au championnat 2014 au guidon de la Yamaha satellite. Il avait quitté le team de Bormes-les-Mimosas pour rejoindre KTM en 2017.

Malgré les difficultés que rencontre le constructeur autrichien actuellement, Espargaró se disait il y a deux semaines ravi du contrat qu'il venait de signer, précisant qu'il s'agissait d'un accord de deux ans, accompagné d'un bon salaire. "Je suis content, je vais là où je veux", assurait-il. Il a donc souhaité renouer avec un environnement qu'il connaît et une marque qu'il sait être performante, avec laquelle il a connu ses meilleures années en MotoGP, totalisant six podiums et atteignant la cinquième place du championnat 2020.

Avec Brad Binder et Jack Miller dans l'équipe officielle ainsi que Pol Espargaró chez Tech3, KTM confirme son souhait de faire évoluer ses machines avec des pilotes d'expérience. Il reste une quatrième et dernière place encore vacante, au sein du team d'Hervé Poncharal. La piste Miguel Oliveira, écarté de l'équipe officielle, reste possible selon ce qu'en dit aujourd'hui Pit Beirer, même si le Portugais semble proche de RNF.

Si Oliveira décline l'offre, et afin de maintenir un jeune espoir dans le groupe autrichien, ce dernier guidon pourrait revenir à l'un des deux engagés actuels, Remy Gardner ou Raúl Fernández, ou encore à Augusto Fernández qui se met actuellement en valeur chez Ajo en menant le championnat Moto2. Mais avec le changement d'image de Tech3, peut-être faut-il également regarder du côté de Jake Dixon et Albert Arenas, qui courent aujourd'hui sous ces couleurs en Moto2, au sein du team Aspar. Raúl Fernández semble en tout cas être l'option la moins probable, son nom étant lui aussi cité avec insistance comme nouvelle recrue potentielle de l'équipe RNF.