Officiel : RNF va quitter Yamaha pour Aprilia en 2023

La majorité des équipes indépendantes ont des contrats à long terme avec les constructeurs. Ces entités se sont réengagées avec le MotoGP jusqu'en 2026, et les accords ont été conclus à une époque où le sort du team SRT était incertain en raison du retrait de son partenaire Petronas. Devenue RNF, la structure avait peu de certitudes à long terme et a préféré ne se réengager avec Yamaha que pour la saison 2022.

Le constructeur japonais espérait prolonger l'aventure mais depuis plusieurs semaines, des rumeurs liaient RNF à Aprilia et la firme italienne a confirmé avoir passé un accord pluriannuel avec l'équipe dirigée par Razlan Razali, pour deux saisons fermes et deux autres en option. RNF et Aprilia se calent ainsi sur la durée des contrats des formations concurrentes.

"Je suis heureux d'annoncer l'accord avec RNF Racing", se réjouit Massimo Rivola, directeur général d'Aprilia Racing. "Nous avons toujours raisonné en petits pas et après avoir démontré la compétitivité de notre RS-GP, une étape logique dans l'aventure était d'en voir deux de plus. Le département compétition de Noale a une véritable tradition de connaissance, de culture technique appliquée à des motos performantes, ainsi qu'au management dans le monde de la course."

"Avec RNF Racing, nous avons trouvé un partenaire pour renforcer et valoriser cet extraordinaire héritage. Nous pensons, naturellement, aux meilleures pilotes, mais aussi à faire éclore la nouvelle génération d'ingénieurs, de techniciens et de managers, pour continuer à améliorer l'extraordinaire tradition 100% italienne d'Aprilia Racing."

Après avoir appuyé son programme sur l'équipe Gresini, Aprilia engage sa propre équipe cette année et espérait conserver la structure italienne comme équipe satellite, mais elle a préféré signer avec Ducati. C'est finalement RNF qui jouera ce rôle, après avoir roulé avec des M1 depuis son arrivée en MotoGP en 2019. Comme Tech3 avec KTM ou Pramac avec Ducati, l'équipe malaisienne aura vocation à former de jeunes pilotes pour les mener dans l'équipe d'usine.

"Nous sommes absolument ravis de cet accord à long terme avec Aprilia Racing", déclare Razlan Razali. "Notre philosophie reste de travailler avec l'équipe d'usine pour former des pilotes qui deviendront un jour des pilotes d'usine Aprilia. Nous les assisterons dans le développement pour garantir de rester compétitifs, et au final gagner avec Aprilia Racing."

"La proposition d'Aprilia Racing correspondait à nos projets à long terme, à notre stratégie et apporte une sécurité pour deux ans, avec deux de plus en option. Je tiens à remercier Aprilia Racing pour sa confiance et sa foi en nous. Nous sommes impatients de débuter la saison avec ce nouveau partenariat l'an prochain."

"En même temps, nous tenons à exprimer notre gratitude envers Yamaha pour ces années à travailler et à grandir ensemble. Nous allons néanmoins rester concentrés sur cette saison afin d'améliorer nos résultats avec Yamaha, avec l'espoir de conclure 2022 sur une bonne note."

Cette annonce est un camouflet pour Yamaha, probablement privé d'équipe satellite l'an prochain. Sa seule alternative reste que la Dorna accepte un nouveau team indépendant pour compenser le départ de Suzuki mais le temps est compté.

RNF n'a annoncé aucun pilote pour la saison 2023 mais Andrea Dovizioso semble déjà menacé, le vétéran du plateau pouvant difficilement s'insérer dans un projet destiné à la promotion de jeunes pilotes, d'autant plus que son contrat le lie directement à Yamaha.