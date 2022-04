Oliveira attribue sa victoire à un départ "crucial"

C'est l'inattendu Miguel Oliveira qui est sorti vainqueur d'un GP d'Indonésie très perturbé par la pluie. Pour le pilote KTM, le moment déterminant de la course a été le départ, repoussé de 75 minutes en raison du déluge. Neuvième sur la grille, Oliveira a pris un très bon envol et il était déjà deuxième en sortant du premier virage, puis a pris la tête à la fin du tour, à la faveur d'une petite erreur de Fabio Quartararo. Il estime que ce premier tour a été "crucial" dans sa victoire, être englué dans le peloton ayant vite ralenti de nombreux pilotes.

"Sans ça ne je ne sais pas où on aurait fini en course", a précisé le Portugais au site officiel du MotoGP. "La visibilité était très mauvaise, je ne voyais rien, même étant seul. Il m'aurait fallu un essuie-glace ou quelque chose, je ne voyais rien ! On avait juste une idée d'où on plaçait. Le feu arrière des motos montrait un peu où on était mais sincèrement, c'était difficile."

Dans le deuxième tour, Oliveira a été dépassé par Jack Miller, toujours très performant sous la pluie. Il a pu observer le pilotage de l'Australien et mieux apprécier les risques à prendre. Après avoir repris l'avantage sur Miller, trois boucles plus tard, il a creusé l'écart et n'a plus été inquiété.

"Sincèrement, c'était sympa d'être derrière Jack pendant quelques tours parce que j'ai pu trouver des références au freinage. Jack freinait un peu plus tard que moi et j'ai immédiatement compris jusqu'où je pouvais aller sans prendre trop de risques ou sans sortir de la trajectoire. Après j'ai juste un peu géré l'arrière. La moto était réglée à la perfection pour ces conditions. Même sur une piste sèche, je me sentais très bien sur la moto et l'équipe a fait un très bon travail pour me donner une bonne moto aujourd'hui."

Miguel Oliveira a gagné sept places au départ

Durant 15 tours, Oliveira a su imprimer son rythme et n'a pas eu à s'inquiéter, même quand Quartararo a réduit l'écart en fin d'épreuve : "Maintenir le rythme et voir les limites de la moto, en faisant des chronos constants, c'était la clé pour une bonne course et avoir un bon rythme à la fin. J'avais peur que mon pneu surchauffe un peu mais à la fin j'ai pu attaquer à nouveau. Heureusement, j'avais assez d'avance sur Fabio donc c'était parfait."

Plusieurs pilotes ont été piégés au premier virage, à l'image du passage hors piste de Pecco Bagnaia et de la chute de Jorge Martín, mais Miguel Oliveira n'a pas fait la même erreur : "J'ai vu que Pecco et Jorge ont peut-être eu de l'aquaplaning mais sincèrement, je n'ai pas réalisé qu'il y avait autant d'eau à cet endroit", a-t-il assuré en conférence de presse. "Peut-être que par pur instinct, j'ai évité ça en permanence donc heureusement pour moi, c'était bon."