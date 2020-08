Impressionnant à Brno, Oliveira regrette une chute en essais libres

Profitant lui aussi de la bonne forme de la KTM RC16 à Brno, Miguel Oliveira a signé son meilleur résultat en MotoGP au Grand Prix de République Tchèque avec la sixième place à l'arrivée. S'il avait de quoi être satisfait d'un tel accomplissement, il ne pouvait s'empêcher de ressasser une erreur en essais libres le samedi matin qui, selon lui, lui a coûté l'accès à la Q2 et une position de départ proche de Pol Espargaró et Brad Binder, vainqueur dimanche à Brno.

"Je m'attendais à une bonne course. Je suis heureux du résultat, mais j'ai le sentiment qu'avec une meilleure position de départ, le résultat aurait pu être complètement différent", analysait le pilote Tech3 après l'arrivée. "Et je dirais que c'est le seul point négatif au sujet de ce week-end, la chute en Essais Libres 3 m'a coûté une place en Q2, et il n'y a rien d'autre à dire."

Seulement 14e dans les trois premiers tours, Oliveira n'a pas tardé à afficher son potentiel et il a entamé une rapide remontée dans le peloton. Après s'être défait des deux Ducati officielles, très à la peine, puis de Nakagami, Viñales et Aleix Espargaró, il a rejoint le binôme Rossi-Rins et a fini par avaler un Quartararo impuissant pour s'adjuger la sixième place finale. Le tout avec le septième meilleur temps de la course, mais surtout en étant souvent dans les mêmes chronos que Binder, voir l'homme le plus rapide en piste sur certains tours.

"[J'ai] débuté la course en 13e position, j'ai dépassé des gars mais c'est difficile de remonter si vite. Après les sept premiers tours, on perd le potentiel des pneus. Je pouvais malgré tout avoir un meilleur rythme, le mien était similaire à Brad après le septième tour, et c'est la raison pour laquelle je suis satisfait. C'est un résultat qui nous apporte la motivation d'aller sur un circuit [le Red Bull Ring, ndlr] où je m'attends à être performant lors des deux prochaines semaines."

Il expliquait sa déception samedi, après les qualifications, en imaginant ce dont il aurait été capable sans sa chute le matin : "Si j'avais fini ce tour, j'aurais facilement été dans le top 10. C'est ce qui m'a le plus frustré. Quand on a un fort potentiel pour être rapide et que l'on va finalement en Q1, c'est difficile. J'ai fait un bon deuxième run en pneus soft, mais ce n'était pas assez. J'étais plus rapide que beaucoup de gars l'ont été en Q2 et je pense que j'aurais pu être septième ou huitième. C'était notre objectif et ça correspondait à notre potentiel."

En s'élançant de cette place sur la grille, il aurait fort logiquement pu rouler dans le rythme de Binder, et viser au minimum le podium. Malgré la frustration d'avoir évolué en retrait des autres pilotes de la marque autrichienne, il y a quand même du positif à tirer du week-end de Brno, que ce soit pour lui à titre personnel, ou plus globalement pour KTM, qui a roulé aux avant-postes lors de la course.

"Il est difficile de dire ce qui a fait la différence, notre moto était performante, mais c'était le cas lors de la course précédente. À Jerez, nous étions tous les trois très rapides − Iker [Lecuona] aussi mais il est un peu derrière nous. Je pense que la moto est bien meilleure, comme je l'ai dit il y a longtemps, et nous avons de meilleures chances d'être performants en course."

"Ici, avec peu de grip, on avait un avantage qui était de pouvoir freiner très fort, passer peu de temps sur l'angle, et éviter de trop solliciter les pneus. C'était un point fort pour nous et quand on comprend comment piloter comme ça, tout est facile. La victoire était inattendue mais Brad était là et il a saisi l'opportunité, je pense qu'il a fait du bon travail, il a montré le potentiel de la moto et dans le même temps, en remontant de l'arrière, j'ai aussi montré de la vitesse. "

Interrogé sur la jalousie qu'il aurait pu ressentir à voir une machine similaire à la sienne triompher, le Portugais se veut philosophe et rend à Binder ce qui lui appartient : "Je suis heureux pour Brad, je ne sais pas ce que j'aurais pu attendre de plus pour ma part en course. Ce qui m'a coûté la victoire, c'est ma qualification. Je ne suis pas jaloux de Brad, il a fait du bon travail, il le mérite. Il a grandement confiance dans le train avant, ce qui est surprenant, il pilote très bien et il n'y a rien à dire. Je pense avoir fait ma meilleure course en MotoGP, et quand vous faites de votre mieux mais qu'un autre gagne, il n'y a rien à demander de plus."