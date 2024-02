Oliveira ravi de "passer un cap de deux ans" sur l'Aprilia

Miguel Oliveira n'aura finalement passé qu'une seule journée sur l'Aprilia version 2023, au test de Valence en novembre dernier. Après avoir utilisé le modèle 2022 l'an passé, il disposera de la moto de dernière génération cette année, comme les pilotes d'usine, et Raúl Fernández la recevra après quelques courses. Oliveira s'attend à une phase d'adaptation mais pense que ce changement lui sera favorable.

"Je vais passer un cap de deux ans sur la moto", a noté le Portugais. "C'est sûr que les sensations seront différentes, il me faudra un certain temps d'adaptation à la moto. Mais c'est comme ça, je m'attends à ce que dans les premières courses, ce ne soit pas difficile, mais qu'on ne tire pas tout le potentiel de la moto parce qu'il faudra du temps. Mais je pense que dès que la moto sera bonne, on sera performants et on pourra jouer de bonnes positions. C'est une supposition, pour le moment on doit vraiment voir quelles sont les possibilités. Je suis confiant et je crois aussi en ce qu'Aprilia a fait sur la nouvelle moto."

Ce changement s'inscrit dans une volonté d'Aprilia de fournir un soutien technique renforcé à Trackhouse, l'équipe qui prend la suite de RNF pour engager ses machines satellites. La marque va devoir mettre les bouchées doubles sur la fabrication des motos version 2024 mais aussi des pièces de rechange. Malgré ce défi technique, Oliveira estime que la situation sera finalement plus simple à gérer au cours de la saison, puisqu'il n'y aura pas différentes spécifications engagées.

"Cette année, on aura le même soutien [de la part d'Aprilia] et probablement quelques personnes en plus dans le garage pour aider à faire les choses, en termes de performances mais aussi dans la gestion des pièces sur la moto. Pour Aprilia, ce n'est pas facile de gérer les pièces de rechange pour deux types de moto, surtout quand une équipe a des pièces différentes, mais je pense qu'ils sont prêts. Aprilia a l'expérience de la saison précédente pour fournir une équipe supplémentaire. Je pense qu'ils seront beaucoup plus prêts cette année qu'ils ne l'étaient la saison derrière."

Miguel Oliveira et Raúl Fernández

Si Oliveira va devoir essuyer les plâtres sur la nouvelle version de l'Aprilia, Fernández se félicite de débuter le championnat avec une moto plus éprouvée, puisqu'Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont disputé une saison entière avec le modèle 2023. Ces quelques courses avant de basculer sur la machine 2024 lui éviteront le travail initial de développement.

"Je ne sais pas à 100% quand j'aurai la nouvelle moto mais ce que je sais, c'est que j'étais vraiment à l'aise sur la moto que j'ai testée à Valence, je l'ai vraiment appréciée", a précisé l'Espagnol. "Une chose qui m'a surpris, c'était l'avant de la moto. Je sais qu'elle fonctionne très bien donc ce sera intéressant de l'avoir pendant quelques courses en début de saison, sans avoir à tester des nouveautés ou de nouvelles pièces."

"Il faudra prendre du plaisir sur la moto, faire de mon mieux et je sens que j'aurai une bonne expérience de cette moto à la première course. C'est important pour moi. Je ne vais pas penser à quand j'aurai la moto mais ça ne compte pas, je veux faire le maximum, prendre du plaisir comme à la fin de la saison dernière. Le matériel que j'aurai fonctionnera très bien."