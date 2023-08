Oliveira opposé à des concessions n'aidant que les marques japonaises

La crise actuellement traversée par Yamaha et Honda a conduit Dorna Sports à envisager de repenser la règle sur les concessions afin que les deux marques japonaises puissent être aidées et sortir de leurs difficultés, même si leurs résultats actuels ne rentrent pas dans le cadre prévu par le règlement.

Miguel Oliveira pense cependant que le système de concessions devrait servir à favoriser un niveau plus équitable en MotoGP plutôt qu'à avantager les constructeurs en difficulté. Aujourd'hui pilote pour l'équipe satellite Aprilia, marque ayant perdu les concessions cette année, le Portugais a bénéficié des avantages de cette règle lorsqu'il courait pour KTM, avec qui il a connu à la fois le team satellite Tech3 (2019-2020) et l'équipe officielle (2021-2022).

À l'instar d'un Massimo Rivola pointant la supériorité numérique de Ducati, Oliveira pense que les marques possédant plus de motos que les autres devraient être soumises à des restrictions, et que les petites équipes en difficulté devraient bénéficier d'un plus grand nombre de jours d'essais ainsi que de plus de pneus que celles qui gagnent.

"Mon opinion est que l'on devrait mettre en place un système qui, tout d'abord, créée une approche technique égale pour courir en MotoGP", explique Miguel Oliveira dans une interview accordée à Motorsport.com. "Ça commence par le nombre de motos sur la grille. Maintenant que le championnat a permis à Ducati d'avoir huit motos sur la grille, je ne pense pas qu'il faille les retirer de la grille. Mais au moins, il faudrait essayer de trouver un équilibre, parce qu'on sait que le temps de piste est précieux et, si vous avez huit motos, vous recueillez plus de données que les autres constructeurs."

Miguel Oliveira

"C'est une question de stratégie. Je pense que si vous avez plus de motos, vous devriez être beaucoup plus limité en termes d'homologations, de jours d'essais, de qui vous faites venir sur les tests et des pneus que vous utilisez lors des tests."

"Cela s'applique peut-être aussi au constructeur qui a deux motos. Le constructeur qui a deux motos sur la grille et qui a plus de mal, peut-être qu'il faudrait lui donner plus de jours de tests, plus de pneus pour les tests, plus de possibilités de mettre en place un plan afin qu'il dispose d'un temps de piste précieux. C'est mon avis."

Introduites en 2014 afin d'équilibrer le plateau MotoGP en donnant des avantages techniques aux constructeurs rejoignant le championnat, les concessions ont permis à Suzuki, Aprilia et KTM d'intégrer le MotoGP entre 2015 et 2017, mais aussi aidé Ducati à se remettre à niveau. Les avantages dont ont bénéficié ces marques par rapport à Honda et Yamaha portaient sur des tests illimités, une allocation moteur plus importante et une plus grande liberté de développement, tant sur le moteur que l'aéro.

Le règlement prévoit de retirer ces avantages à un constructeur lorsque celui-ci a cumulé six points de concessions au cours d'une saison, à raison de trois points attribués pour une victoire, deux pour une deuxième place et un pour une troisième place. Ducati, puis Suzuki, les ont perdus, puis KTM et enfin Aprilia se sont à leur tour mis au même niveau que les autres marques en obtenant podiums et victoires, si bien que tout le monde est sur un pied d'égalité cette année.

La Dorna cherche une solution pour aider Honda et Yamaha.

Selon ce que prévoit le règlement, une marque pourrait bénéficier des concessions, pour la première fois ou non, si ses pilotes n'obtiennent aucun podium lors des courses longues de cette saison. Or, Honda en a gagné une avec Álex Rins à Austin et Yamaha a décroché une troisième place avec Fabio Quartararo lors de ce même Grand Prix. Si le championnat veut venir en aide aux constructeurs japonais, il va donc falloir repenser la règle.

"Les concessions ne devraient pas être un sujet fixe", reprend Miguel Oliveira. "Je pense qu'il faudrait gagner et perdre des concessions et, évidemment, la façon de voir cela serait que si vous marquez beaucoup de points en course, alors vous devriez perdre les concessions. [Mais] si [une équipe] ne marque pas assez de points pendant les courses, alors OK, peut-être que l'on devrait donner des concessions à cette équipe."

"Cela créerait probablement des possibilités techniques plus justes pour les équipes, parce que si vous n'avez pas de journées de tests et que vous avez déjà huit motos, ce serait assez difficile pour vous d'apporter une évolution. Je pense donc que ce serait beaucoup plus nivelé."

"Je n'aurais pas l'approche des concessions dans le but d'aider les constructeurs japonais. Je dirais plutôt qu'il s'agirait de rapprocher un peu plus l'ensemble de la catégorie."