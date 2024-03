Oliveira craint d'être trop petit pour copier Espargaró

Les performances ont été très disparates entre les quatre représentants d'Aprilia au Qatar. Aleix Espargaró a terminé sur le podium en course sprint avant de souffrir le lendemain, Maverick Viñales était dans les dernières positions du top 10 les deux jours et les pilotes Trackhouse plus en retrait. Raúl Fernández a vu sa course gâchée par un souci avant le départ, tandis que Miguel Oliveira a payé un long-lap, mais aucun des deux n'était de toute façon en mesure de rivaliser avec Espargaró.

Le vétéran du plateau est actuellement celui qui exploite le mieux la RS-GP, dont le modèle 2024 est naturellement aussi confié à Viñales mais également à Oliveira, Fernández devant quant à lui attendre quelques courses. Le Portugais estime que la différence se fait dans la façon dont Espargaró exploite sa moto en courbe, avec une douceur dont il veut s'inspirer.

"Sincèrement, il est celui qui se distingue le plus par rapport à nous tous", a reconnu Oliveira. "La seule chose que je peux dire, c'est que son style de pilotage est totalement différent du nôtre, mais ça fonctionne. En tant que groupe, en tant qu'équipe, on doit comprendre comment régler la moto pour en tirer le maximum avec notre style."

"C'est une chose que l'on peut pas faire [du jour au lendemain], on ne peut pas lancer la pièce et faire un pari avec un changement comme ça. Je pense que ça viendra avec l'expérience, après quelques courses et avec du temps, ce que l'on n'a pas, mais on va essayer de le trouver."

Miguel Oliveira Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il prend beaucoup d'angle, il est très statique sur la moto, ça a l'air de fonctionner", a-t-il détaillé. "Il n'essaie jamais vraiment de relever la moto en étant agressif sur l'accélérateur, il essaie juste de gagner de la vitesse en sortie de courbe. Même dans les freinages, sa moto est assez stable et ne glisse jamais. C'est ce genre de style. Pour lui, c'est naturel, ça fonctionne, surtout avec cette nouvelle moto."

J'ai essayé de m'adapter autant que possible mais je ne peux pas grandir !

Aleix Espargaró ne se distingue pas que par son pilotage mais aussi par sa moto. Aprilia a développé de nombreuses configurations aéro pour la saison 2024 et le Catalan dispose d'une RS-GP avec un dosseret de selle différent, doté d'éléments très fuselés qui ont déjà pris le surnom de "Batmobile" dans le paddock. Aucun favoritisme de la part d'Aprilia avec cet élément puisque Viñales et Oliveira ont pu évaluer cette configuration mais l'ont écartée.

Pour Oliveira, la dizaine de centimètres que Viñales et lui-même rendent à Espargaró contribue aux différences ressenties avec cette solution aérodynamique : "Pendant les tests, on a essayé de faire des comparaisons mais ma théorie est qu'en raison des différentes tailles et de la position du corps, la selle [fuselée] nous affecte probablement plus qu'Aleix."

Aleix Espargaró est le seul à rouler avec un carénage très profilé sur son Aprilia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"En tout cas, les différences ne sont pas très fortes mais on a décidé de continuer le test avec une chose que l'on connaissait. C'est vraiment la seule raison. Je pense que quand tout sera un peu plus clair, on essaiera de l'utiliser mais on n'a pas eu beaucoup de journées de tests et ce n'était pas noir ou blanc, donc on a choisi ce que l'on connaissait."

Oliveira va donc chercher à s'inspirer autant que possible du pilotage d'Espargaró mais reste conscient qu'un simple copié-collé n'est pas envisageable : "J'ai essayé de m'adapter autant que possible mais je ne peux pas grandir ! C'est juste la façon dont quelqu'un pilote. On peut adapter certaines choses mais on arrive à un stade où notre approche du virage est ce qu'elle est, on ne peut pas trop la modifier."