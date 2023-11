Fractures pour Oliveira et Espargaró après l'accident du premier tour

L'accident du premier tour a blessé plusieurs pilotes en course sprint à Losail. Enea Bastianini, Aleix Espargaró et Miguel Oliveira se sont accrochés au virage 6, et ont tous les trois été projetés à terre. RNF a annoncé qu'Oliveira souffre d'une fracture de l'omoplate droite et a été déclaré inapte par les médecins du MotoGP. Il a été transféré vers l'hôpital pour des examens complémentaires, et devrait donc manquer la course dimanche.

Espargaró est de son côté touché par une petite fracture sur la tête de la fibula de sa jambe gauche. Le pilote Aprilia sera examiné dimanche, avant le warm-up, pour déterminer sa participation à la course.

"J'avais un très bon rythme, mais si loin derrière, c'est toujours chaotique", a précisé le #41 dans une vidéo publiée sur Instagram. "Oliveira m'a percuté très fort, je suis tombé. J'ai une fissure sur la tête de la fibula et ça me fait très mal maintenant. Miguel a été percuté très souvent cette année, aujourd'hui c'était lui mais il a aussi été blessé. Il m'a présenté ses excuses et je me sens mal sur la situation d'ensemble."

"C'est dommage. Je vais essayer de dormir aujourd'hui et je vais essayer [de reprendre la piste] demain, mais ce sera difficile parce que ça fait très mal. On verra à mon réveil."

Bastianini s'est de son côté sorti indemne et a pu donner des détails sur les circonstances de l'accrochage. "Miguel a freiné très fort mais pas les pilotes devant nous", a expliqué le pilote Ducati. "Pour ne pas percuter les pilotes, Miguel est un peu passé à l'extérieur mais au final, il a touché Aleix, et j'ai aussi percuté Aleix parce que c'était impossible de l'éviter."

Cette blessure est la troisième de l'année pour Oliveira. Il a dû manquer les deux courses en Argentine en raison de lésions sur les tendons de la jambe droite, après avoir été percuté par Marc Márquez dans la course principale à Portimão. Il a encore été heurté au départ du GP d'Espagne, par Fabio Quartararo, et il a dû faire l'impasse sur le déplacement au Mans puisqu'il souffrait d'une fracture de l'humérus et d'une lésion du ligament antérieur du labrum, au niveau de l'épaule gauche.

Espargaró s'est de son côté fracturé l'astragale du pied gauche en deux endroits lors d'une chute à vélo en prélude du GP d'Italie, mais il n'a manqué aucune course cette saison.

Les blessures ont été très nombreuses cette année, si bien qu'aucune course n'a pu débuter avec tous les titulaires. Ce week-end, Álex Rins est encore absent en raison de sa blessure à la jambe droite mais l'Espagnol a pu remonter sur une grosse cylindrée cette semaine et LCR espère qu'il pourra disputer le GP de Valence, son dernier dans l'équipe avant de rejoindre Yamaha.