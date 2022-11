Oliveira et Fernández ravis de l'Aprilia, plus douce que la KTM

La nouveauté était totale dans l'équipe RNF lors du test d'intersaison organisé à Valence, aussi bien pour l'équipe que pour les deux pilotes. Passée de Yamaha à Aprilia, la structure de Razlan Razali a fait ses adieux au constructeur japonais pour ouvrir un nouveau chapitre aux côtés de la marque de Noale, pour qui disposer d'un team satellite est une grande première. Après n'avoir roulé que sur la KTM, Miguel Oliveira et Raúl Fernández ont également plongé en plein dans la nouveauté, et malgré tous les enjeux, l'un et l'autre ont conclu le test ravis.

"Je suis très content mais je suis super fatigué parce que je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière, j'étais nerveux. C'était un peu comme la rentrée des classes. Honnêtement je suis très content, je me suis beaucoup amusé. Je suis très enthousiaste à l'idée de commencer la saison", a affirmé un Fernández bien plus souriant qu'à son habitude au site officiel. Malgré sa 20e place finale, il s'est montré plus rapide sur cette unique journée au guidon de la RS-GP qu'il ne l'a été de tout le week-end avec la RC16 !

De son côté, Oliveira a rapidement pris ses marques pour venir se placer dans le haut du classement, aux côtés des deux pilotes Aprilia officiels. Une rapidité qui a étonné, mais pas au sein de son équipe, qui était certaine de son potentiel. "On n'est pas surpris car on sait qu'il est rapide, mais on espérait bien sûr qu'il s'adapterait au package comme il l'a fait, car c'est super de le voir rouler en 1'30"3 alors qu'il a roulé en 1'30"1 avec la KTM. C'est déjà une belle réussite pour un premier jour sur la moto après 60 ou 70 tours", a déclaré Wilco Zeelenberg, le team manger de RNF.

"C'était une journée étrange, le premier jour est toujours étrange", a poursuivi Oliveira. "Il faut s'adapter à plein de nouvelles choses et l'équipe est aussi complètement nouvelle donc j'ai dû apprendre à connaître tout le monde, voir quelle est la philosophie de travail. Ça a juste été une journée de roulage où j’ai essayé d'avoir le plus de sensations possible."

"L'objectif n'était pas d'être performant mais de continuer à rouler et de comprendre un peu les limites de la moto, et je pense qu'on a réussi à bien le faire. Chaque moto a ses points forts et ses points faibles, et l'Aprilia n'est pas différente."

Raúl Fernández dans le box RNF.

Si le Portugais est parvenu à s'imposer à plusieurs reprises avec la KTM, il a malgré tout souffert de son comportement durant une grande partie de la saison, quand Fernández n'a pour sa part jamais pleinement réussi à la dompter durant son année d'apprentissage du MotoGP. Pour l'un comme pour l'autre, l'Aprilia apparaît comme bien plus maniable.

"La première chose qu'ils ont dit est que la moto est assez douce. La libération de la puissance et la réaction sur la moto, etc. La moto est facile à piloter donc c'est un gros plus car ils avaient du mal sur la KTM. Ils sont contents", a confié Zeelenberg. "Raúl a trouvé un très bon feeling car il a eu beaucoup de mal avec la KTM, surtout au turning en entrée de virage. Miguel [a été surpris] de la façon dont la moto absorbe les bosses, tout est plus simple en le faisant. Il peut piloter la moto plus facilement à la limite que son ancienne machine."

À l'heure d'entamer la pause hivernale, chacun s'est donc rassuré au sein du box RNF. "Le travail a été fait ! La transition de Yamaha pour nous et de KTM pour les pilotes à Aprilia a plutôt bien fonctionné. Il n'y a pas eu de choses folles et ça a été plus simple que ce à quoi on s'attendait, surtout grâce au caractère de la moto, qui est plus doux que la KTM. Bien sûr, il y a des choses auxquelles les pilotes doivent s'adapter, mais c'est positif", a conclu le team manager.