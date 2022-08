Officiel : Oliveira et Fernández rejoignent RNF Aprilia

Miguel Oliveira et Raúl Fernández, tous deux en partance de KTM, rejoindront le giron Aprilia en 2023, c'est désormais confirmé. Basé sur un contrat de deux ans, leur transfert vers l'équipe RNF a été officialisé conjointement alors que celle-ci s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre.

Associée à Yamaha depuis 2019 (d'abord sous le nom de SRT puis comme RNF), l'équipe de Razlan Razali a connu les sommets avec Fabio Quartararo (cinquième du championnat en 2019) et Franco Morbidelli (vice-Champion du monde en 2020) mais opère un virage à 180° en devenant le team satellite de la marque de Noale à compter de l'an prochain, et ce sans conserver ses pilotes actuels. Darryn Binder tente de trouver une place en Moto2, tandis qu'Andrea Dovizioso a rapidement fait le choix de la retraite et disputera son dernier Grand Prix cette semaine à Misano.

Depuis l'annonce début juin de l'arrivée de Jack Miller en lieu et place de Miguel Oliveira dans l'équipe officielle KTM, l'avenir du Portugais a été au cœur du marché des transferts. Bien qu'il ait fallu attendre près de trois mois pour enfin connaître sa destination et qu'il ait un temps été évoqué chez Gresini (qui accueillera finalement Álex Márquez), il avait vite centré son attention sur l'équipe RNF, celle-ci étant apparue comme la seule destination plausible pour lui. L'attractivité du projet emmené par Razlan Razali et soutenu par Aprilia, avec à sa disposition la dernière spécification du matériel utilisé par l'équipe d'usine en 2022, avait tout pour attirer le pilote portugais.

Toutefois, un retour chez Tech3 n'était pas totalement à exclure au vu des moyens déployés par KTM pour le convaincre, notamment financiers. S'il avait dès le début balayé cette éventualité en expliquant ne pas vouloir effectuer de retour en arrière après avoir roulé pour le team français à ses débuts en MotoGP, Mattighofen a tenté un dernier coup de poker il y a quelques jours en faisant une nouvelle offre à son pilote en marge du Grand Prix d'Autriche. Le suspense aura finalement été de courte durée et le #88 a bel et bien confirmé son choix pour RNF.

Oliveira rejoindra donc le clan Aprilia après sept saisons passées aux côtés de KTM, dont quatre en MotoGP. Le constructeur autrichien se sépare ainsi de son pilote le plus performant en catégorie reine, lui qui a remporté quatre victoires sur un total de six podiums avec la RC16.

Un nouveau départ pour Fernández

Depuis le début, le nom de Raúl Fernández était sur toutes les lèvres pour l'obtention du second guidon. Massimo Rivola, patron du programme Aprilia en MotoGP, n'a en effet jamais caché son intérêt pour le jeune pilote, et ce malgré une première saison en catégorie reine très compliquée alors qu'il a brillé les années précédentes en Moto3 et Moto2.

Raúl Fernández

Vice-Champion du monde pour son unique campagne en Moto2 en 2021, Fernández s'est vu propulsé en MotoGP cette année, toujours sous la coupe de KTM avec qui il évoluait aux échelons inférieurs. Mais au sein du team Tech3, l'Espagnol aura eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter à une RC16 particulièrement compliquée, et il figure actuellement en bas de classement.

Un temps bloqué par le contrat qui le liait à KTM, il a finalement trouvé un accord avec le constructeur pour pouvoir s'engager avec une autre marque à compter de 2023. Il rejoindra donc la structure dirigée par Razlan Razali, comme le souhaitaient les deux parties, et devra tout réapprendre sur une RS-GP aux caractéristiques bien différentes de la machine qu'il a connue jusqu'à présent.

"Je suis très reconnaissant pour toute l'aide qu'ils m'ont apportée", déclarait lundi le jeune pilote en rendant hommage à KTM sur ses réseaux sociaux. "Ils ont fait partie de ma carrière en course depuis la Red Bull MotoGP Rookies Cup, lorsque j'ai rejoint cette famille. Durant ces années, nous avons vécu de beaux moments, et d'autres difficiles, mais ce sont par-dessus tout des années durant lesquelles j'ai beaucoup appris. Je souhaite dire que mon cœur gardera toujours une part de orange car ils ont constitué une partie importante de ma vie."

L'aboutissement de longs efforts pour Aprilia

"Notre projet satellite avec le team RNF prend forme de la manière dont nous l'avons conçu dès le tout début", commente Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing. "Nous avons réussi à recruter deux talents extraordinaires, deux pilotes que je respecte vraiment tant d'un point de vue humain que pour leurs compétences techniques. Miguel a démontré son talent dans toutes les catégories, et bien qu'il soit encore très jeune, il a déjà engrangé beaucoup d'expérience en remportant quatre courses en MotoGP, parfois en les dominant. À ses côtés, il y aura Raúl, un pilote que je ne cache pas avoir sollicité à plusieurs reprises. Je pense qu'il est l'un des pilotes les plus prometteurs de ces dernières années ; ce qu'il a fait à ses débuts en Moto2 en dit long sur sa vitesse."

"Nous devrons réussir à leur offrir à tous les deux un package technique qui leur permette de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier KTM qui, très sportivement, a autorisé Miguel et Raúl à rouler sur notre moto immédiatement après la fin du championnat 2022", ajoute le responsable italien, indiquant ainsi que l'on retrouvera le nouveau binôme au guidon de la RS-GP dès les premiers essais de l'intersaison.

"Cela n'a pas été un processus simple", admet Razlan Razali au sujet de la constitution de son nouveau line-up, "mais avec Aprilia, nous étions très clairs quant aux pilotes que nous voulions. Ce sont tous deux de jeunes pilotes avec la bonne combinaison de l'expérience qu'offre Miguel et de Raúl, dont je suis personnellement fan depuis qu'il a surpris la catégorie Moto2 l'année dernière en devenant vice-champion. Pouvoir enfin l'engager, c'est fantastique. Aprilia et nous-mêmes croyons dans le talent de ces deux pilotes, et nous sommes impatients de les voir courir pour nous la saison prochaine !"