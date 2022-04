Oliveira a "moins de pression" pour son contrat après sa victoire

En Indonésie, Miguel Oliveira a mis fin à une période de 11 Grands Prix sans podiums en s'imposant pour la quatrième fois de sa carrière en MotoGP. La situation était même devenue critique pour le pilote KTM, qui n'était pas entré une seule fois dans le top 10 lors de la seconde partie de la saison l'an dernier, tandis que son coéquipier Brad Binder n'avait cessé de jouer placé.

Cette année, la situation a semblé devoir se répéter lorsque le Portugais a quitté le Qatar avec un résultat blanc alors que Binder s'y était battu pour la victoire, mais Oliveira est parvenu à inverser la tendance et à gagner sous la pluie à Mandalika lors du deuxième Grand Prix. Un résultat qui est arrivé comme un véritable soulagement, comme il l'a expliqué dans un entretien à Motorsport.com.

"C'est juste incroyable de gagner, peu importe le moment de la saison, et gagner aussi tôt est quelque chose d'unique dans ma carrière", a-t-il déclaré. "Je n'ai jamais remporté la deuxième course dans aucune saison du Championnat du monde. J'aimerais dire que c'est un bon indicateur de ce qui va venir. Ça enlève un peu de pression par rapport au fait que je n'avais pas fait de [bons] résultats depuis longtemps. Pour nous, ça faisait longtemps. C'est aussi une façon de rendre l'équipe heureuse. Ils ont travaillé dur, c'est juste incroyable de leur donner ce résultat."

Néanmoins, le Portugais a conscience que le championnat est encore long avec 19 autres courses à venir, et que cette victoire "ne fait pas tout". Elle reste cependant un réel atout pour bien lancer sa saison et ainsi appréhender le renouvellement de son contrat avec KTM avec un peu plus de sérénité. Comme un grand nombre de pilotes MotoGP, Oliveira voit en effet son bail arriver à terme cette année, et estime que les choses se décideront "en mai".

"Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas négocier ou autre après mai, mais disons que pour montrer nos intentions, ce que nous voulons ou ne voulons pas, je pense que c'est jusqu'à mai", a-t-il précisé. "Et je pense que c'est quelque chose de standard pour chaque pilote, donc ça n'a pas besoin d'être secret ou quelque chose comme ça."

Miguel Oliveira au Grand Prix d'Indonésie.

Au moment d'entamer cette nouvelle saison, le #88 reconnaît avoir eu ce contrat en tête : "Je mentirais si je disais que ça ne change rien. Évidemment, on démarre la saison et c'est comme faire campagne pour soi-même, on doit montrer ce qu'on vaut. En même temps, savoir que son avenir est assuré, que l'on a suffisamment de valeur pour ajouter quelque chose au projet, ça détend."

Après deux Grands Prix, il reconnaît toutefois être "encore loin" de ses capacités et espère pouvoir pleinement les montrer avant l'heure de la décision, afin que lui et son équipe soient en total accord sur leurs attentes. "La saison dernière, j'ai montré un aperçu de ce que je peux faire en termes de régularité en montant sur le podium et je pense que je peux encore apporter beaucoup à ce projet", a-t-il ajouté.

"C'est mon objectif principal, et si nous voyons avec KTM que cet objectif peut être atteint, c'est là que je veux être. Je souhaite être là où l'équipe sent que j'ai de la valeur et où je sens que je peux lui apporter quelque chose. Si ces deux prérequis fonctionnent, c'est un mariage parfait."

Propos recueillis par Federico Faturos