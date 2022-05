Oliveira pénalisé par un souci avec son holeshot device

Les KTM sont plutôt en difficulté depuis le début du Grand Prix d'Espagne et peinent à rouler aux avant-postes. Non parvenus à se sauver en Q1, Brad Binder et Miguel Oliveira prendront le départ depuis les 15e et 21e places sur la grille, ce qui annonce déjà une course compliquée, sur un circuit où les dépassements sont bien moins aisés que le week-end dernier à Portimão.

La situation avait pourtant semblé s'améliorer pour Oliveira, cinquième des EL4 durant lesquelles lui et son équipe ont trouvé de bonnes choses pour sa RC16. "J'avais demandé un peu plus de stabilité, l'équipe est parvenue à le faire et ça a fait une grande différence pour moi, j'ai pu mieux rouler, être rapide et régulier. Je n'étais pas super rapide mais suffisamment pour peut-être aller chercher un top 5", déclarait-il. Les choses s'annonçaient alors bien meilleures pour les qualifications, mais un problème technique est venu perturber sa séance.

"J'ai senti dès ma première sortie que j'avais un problème avec mon holeshot device. Je suis tout de suite rentré et je ne pouvais pas prendre ma deuxième moto parce qu'elle était vraiment différente. C'était juste le pire timing pour que ça arrive. J'ai donc dû faire le dernier run sans holeshot device et, comme vous pouvez l'imaginer, toutes les cartographies de puissance, ce genre de choses, tout est fait pour avoir beaucoup d'appui et d'accélération, et ça aide aussi à freiner. Je n'ai eu que deux tours pour tout ajuster et j'étais évidemment bien loin de notre potentiel. C'est vraiment dommage que ce soit arrivé. Ce dispositif est assez récent pour nous, on doit comprendre comment le rendre meilleur et plus fiable, c'est tout."

"On est habitués à l'utiliser, on roule et la moto s'abaisse quand on le souhaite à chaque tour et se lève de la même façon, on a nos références et nos marques, et quand on ne l'a pas il faut tout recommencer. On peut être rapides sans, mais quand tout le monde l'utilise et pas toi, tu finis loin."

La course ne s'annonce donc pas de tout repos pour le Portugais, qui devra tout donner dans les premiers tours pour aller chercher un bon résultat : "Les dépassements sont vraiment liés à l'aspiration, la pression et la surchauffe des pneus donc ça va être assez dur pour moi. J'espère juste faire un bon départ, prendre de bonnes décisions dans les deux premiers tours et saisir chaque opportunité que j'aurai pour doubler."

Binder aussi en difficulté

Brad Binder

De son côté, Brad Binder s'est montré plus à l'aise que son coéquipier lors du premier jour en terminant sixième aux temps combinés, mais a été plus en difficulté le samedi, et particulièrement en qualifications dont il n'est pas non plus parvenu à se sauver.

"Malheureusement, il y a juste deux endroits sur la piste où, peu importe que j'y arrive vite ou lentement, je continue de perdre l'avant", a-t-il expliqué. "J'ai vraiment du mal à garder l'avant, je n'ai pas de grip et ce n'est pas top d'avoir ce feeling. C'est ce qu'on doit régler et, si on y parvient, on pourra faire une bonne course. C'est aussi simple que ça."

Le Sud-Africain n'a toutefois pas que ce souci puisqu'il manque de turning et doit trouver des solutions avec son équipe pour gagner de la marge au freinage. La compétitivité n'est pas pleinement au rendez-vous mais il compte sur les endroits où les dépassements sont possibles pour remonter en course. "C'est ce que je vise", a-t-il conclu.