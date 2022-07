Oliveira, un pilote "superstar" engagé pour la relève portugaise

S'il n'est pas Champion du monde, Miguel Oliveira détient le plus grand palmarès d'un pilote portugais au niveau mondial. Il est en effet le premier à s'être imposé dans chacune des trois catégories, et compte quatre victoires en MotoGP ainsi que six victoires en Moto3 et six victoires en Moto2, en plus d'un titre de vice-Champion. Ayant d'ores et déjà marqué l'histoire de son pays, il se voit couronné d'une aura imperceptible depuis la France, mais pourtant très importante.

Son ascension, très médiatisée, a permis d'attirer nombre de sponsors qui ont lancé de grandes campagnes de publicité, faisant connaître Oliveira à monsieur et madame Tout-le-monde. "Actuellement c'est assez dur de m’éviter", a-t-il commenté dans un sourire auprès du site officiel du MotoGP.

"Ce n'est pas que je ne suis pas à l'aise mais je ne me vois pas comme une superstar ou une personne populaire, mais c'est sûr que j'ai pris une [certaine] place pour les fans et les Portugais, une place avec une reconnaissance très élevée. Les gens apprécient que je porte le drapeau dans le championnat et que je sois en haut. Ce n’est pas une mauvaise chose, c’est juste une conséquence de ce qu’on fait et au final, en ayant cette popularité, je sens que je suis un peu privilégié d'être le seul à recevoir ce soutien. Les fans portugais sont incroyables. J'ai vu la communauté grandir et grandir au fur et à mesure des années. Au Portugal le MotoGP est en train d’acquérir une dimension différente."

Si Oliveira est aujourd'hui au sommet, rien n'était pourtant gagné au départ, dans un pays qui détient peu d'affinités avec le sport moto et en conséquence très peu de pilotes portugais auxquels les jeunes peuvent s'identifier. Miguel Praia, qui a participé au Championnat du monde Superbike en 2004 et 2005 avant de passer au Supersport, sans néanmoins compter de victoires ou de podiums, en faisait partie lorsqu'Oliveira était enfant.

"J'ai commencé à avoir ce rêve de devenir comme lui et d'y arriver car il était le pilote portugais qui avait le mieux réussi en championnat du monde. Je le voyais mais je voulais vraiment aller en MotoGP parce que c'était le sommet et je voulais vraiment y être, mais c'était tellement loin. Ça paraissait être un énorme rêve auquel on ne pouvait penser que dans son lit parce qu'on ne sent jamais que ça peut commencer à se rapprocher", a-t-il expliqué.

Un championnat et une équipe en contribution

Miguel Oliveira lors de l'Oliveira Cup 2019

Parvenu dans la catégorie reine, le #88 espère désormais ouvrir la voie aux jeunes qui rêvent de marcher dans ses pas mais trouvent nombre de portes fermées en raison du peu de développement du sport moto au Portugal. Il a ainsi créé en 2017 l'Oliveira Cup avec son père afin de former les pilotes en herbe et leur permettre d'atteindre les championnats nationaux et internationaux, ce qui a été le cas pour 17 d'entre eux.

Arrêtée en 2020, elle a laissé la place à un nouveau projet, celui d'une équipe à part entière, lancée l'an dernier dans le Championnat National de Vitesse Portugais ainsi que dans le Championnat d'Espagne de Superbike.

"Au travers de notre équipe au Portugal et de l'Oliveira Cup qui est désormais terminée, on a donné cette opportunité à presque 200 enfants qui aujourd'hui roulent presque tous en championnats portugais. Ça apporte une fierté mais aussi une responsabilité parce qu'ils me regardent et veulent rouler comme moi. C'est assez sympa d'apporter cette contribution", a-t-il ajouté.

"J'espère que ma présence en championnat du monde et mon action en-dehors de la piste créent en quelque sorte un impact qui ouvre des portes et des opportunités aux jeunes qui sont en âge de se professionnaliser et d’aller en championnat du monde. J’aimerais que ça soit possible pour eux, et que ça permette à des entreprises de miser sur eux et de les aider à trouver des fonds pour rouler. J’aimerais que le monde du sport moto fasse plus partie de la culture des Portugais et des entreprises portugaises."