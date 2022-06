Oliveira refuse d'aller chez Tech3 et regarde d'autres options que KTM

Lors du début du Grand Prix d'Italie, Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsport, a confié aux micros du site officiel du MotoGP que le constructeur autrichien étudiait plusieurs possibilités pour son line-up de l'an prochain, à commencer par celle consistant à garder Miguel Oliveira, mais en le faisant revenir dans l'équipe satellite Tech3, où il a roulé en 2019 et 2020 avant d'être promu dans le team officiel.

Son coéquipier Brad Binder disposant d'un contrat allant jusqu'à 2024, le Portugais est en effet victime du tournant que le marché des pilotes a pris avec l'arrivée de pilotes importants, à commencer par Álex Rins et Joan Mir à la suite de la décision de Suzuki de quitter le MotoGP en fin de saison. S'y ajoute Jack Miller, dont le guidon officiel chez Ducati est plus que jamais menacé, sans oublier également Pol Espargaró, en situation délicate chez Honda. Le reste du plateau voyant presque intégralement son contrat arriver à échéance en fin de saison, le jeu des chaises musicales est désormais bien engagé.

KTM est forcément attentif à tous ces changements, et voyait dans le déplacement d'Oliveira chez Tech3 une façon de continuer d'accorder sa confiance au Portugais, alors que les deux équipes de Mattinghofen sont sur le papier dotées du même matériel et des mêmes chances. Ce dernier ne s'était pas montré convaincu par cette proposition, et il a finalement fait officiellement savoir qu'il avait "définitivement" refusé cette offre.

"Je suis en train [d'étudier des options autres que KTM]. J'ai dit aux responsables que je n'accepte pas le guidon chez Tech3 et que je veux ma place d'usine. Ceci n'étant pas possible, je vais évidemment prendre d'autres options en considération. Pour le moment, il n'y a rien de pertinent à ajouter", a-t-il déclaré au site officiel, semblant ainsi confirmer que sa place a d'ores et déjà été attribuée à un autre.

Avec le passage de RNF de Yamaha à Aprilia et la volonté affichée des responsables de recruter des rookies, mais également de regarder avec attention les pilotes d'expérience capables d'aider au développement de la RS-GP, l'opportunité pourrait tourner à l'avantage du Portugais, même si Álex Rins a été plus cité pour l'instant.

Du côté de Honda, trois guidons sur quatre n'ont pas encore été confirmés, tout comme le deuxième guidon officiel chez Ducati, qui pourrait laisser une place vacante chez Pramac ou chez Gresini selon le pilote choisi entre Jorge Martín et Enea Bastianini. "Il y a encore des guidons disponibles, ne vous inquiétez pas", a assuré Oliveira.

