Oliveira dans le top 5, "une petite victoire" pour son retour

Miguel Oliveira considère comme "une petite victoire" sa cinquième place à Austin, épreuve qui marquait son retour après son forfait en Argentine. Violemment heurté par Marc Márquez au GP du Portugal, il avait été touché aux tendons de la hanche, lui causant dans les jours qui avaient suivi de fortes douleurs et une gêne pour marcher ou enfourcher une moto.

Une fois de retour au guidon de sa MotoGP, vendredi au Texas, le pilote portugais s'est félicité de ne pas avoir ressenti "de limitations dues à [sa] blessure", néanmoins le week-end s'est révélé éprouvant physiquement.

Au final, Oliveira a réussi à marquer des points à la fois lors de la course sprint, où il s'est classé huitième, et à la course principale de dimanche. Alors que de nombreux pilotes ont mordu la poussière et qu'ils n'ont été que 13 à rallier l'arrivée, lui a tenu bon et peu à peu progressé dans la hiérarchie au gré des abandons devant lui. Durant la seconde moitié de la course, il a aussi réussi à prendre l'avantage sur Johann Zarco et Marco Bezzecchi pour se hisser jusqu'au cinquième rang et passer sous le drapeau à damier à dix secondes du vainqueur.

Avec 13 points en poche, il avait le sourire en quittant le circuit. "Pas trop mal", a-t-il commenté à chaud. "Aujourd'hui, on pouvait très facilement tomber alors j'étais juste très content de rester sur la moto et d'être compétitif. C'était vraiment une petite victoire pour mon retour de blessure et sur une piste que je n'aime vraiment pas. Terminer cinquième, c'est un bon résultat."

La veille, la course sprint a été pour lui une affaire de gestion, le mot d'ordre étant là aussi de ne pas chuter. "Ça a été très dur, comme on s'y attendait. Faire dix tours ici, ça n'est pas une promenade de santé ! Mais on a géré la situation au mieux", a-t-il expliqué. "Ça n'est pas idéal de partir 15e mais c'est ce qu'il m'a fallu faire, puis récupérer quelques places", a-t-il poursuivi, admettant qu'il ne se sentait "pas parfaitement bien" sur son Aprilia. "Au début, je n'ai pas réussi à obtenir un grip supplémentaire avec les pneus neufs et j'avais juste la sensation d'essayer d'éviter de tomber. Ça n'est pas vraiment comme courir. Mais bon, j'ai quand même réussi à dépasser quelques gars et à marquer quelques points."

Interrogé dimanche soir sur la manière dont sa récente blessure avait pu peser sur son week-end, Miguel Oliveira a plaisanté sur son état général, plutôt endolori après trois journées intenses : "La blessure était bien là, mais pour être honnête, j'avais tellement de douleurs dans tout le corps que ça n'a été qu'une blessure parmi d'autres !"

Place maintenant à quelques jours de repos, avant le prochain Grand Prix qui aura lieu la semaine prochaine, en Espagne.

