Opéré de la main, Nakagami espère rouler au Japon

Les violentes chutes, coup sur coup, de Fabio Quartararo et Takaaki Nakagami lors du premier tour du Grand Prix d'Aragón après leurs accrochages respectifs avec Marc Márquez ont fortement animé le début de course. Si les deux hommes se sont immédiatement relevés, ils souffrent toutefois tous les deux de certaines blessures.

Le Français est celui qui s'en est le mieux sorti, en souffrant toutefois d'une douleur à la jambe ainsi que d'impressionnantes brûlures sur le torse. Même si celles-ci pourraient être "un problème" à ses yeux pour arriver pleinement en forme au Grand Prix du Japon dans quatre jours, elles ne constituent pas un réel souci médical qui l'empêcherait de piloter.

Du côté du Japonais en revanche, les blessures sont plus problématiques. Victime de lacérations au majeur et à l'annulaire de la main droite, il devait être examiné ce lundi à Barcelone, et a finalement dû être opéré.

"Takaaki Nakagami a subi une opération sur les quatrième et cinquième doigts après avoir consulté le Docteur Mir hier, car il semblait que les tendons étaient endommagés. Aucun implant de peau n'a été nécessaire. Nous pensons que ses blessures aux tendons ne l'empêcheront pas de rouler à son Grand Prix à domicile", a déclaré l'équipe LCR Honda sur les réseaux sociaux.

Absent du calendrier depuis 2020, le Grand Prix du Japon effectue son grand retour cette année et est très important pour Nakagami, qui est le seul pilote Japonais du MotoGP. Il devrait passer un contrôle médical à son arrivée sur le circuit, qui déterminera alors sa participation ou non à l'événement.

Pour rappel, le Grand Prix du Japon connaît un changement de programme, prévu par la Dorna depuis le mois de juin afin d'éviter de connaître à nouveau les soucis de logistique rencontrés en Argentine. Avec seulement quelques jours pour transporter l'intégralité du matériel du continent européen au continent asiatique, le promoteur a préféré jouer la sécurité. Les essais du vendredi matin seront décalés à l'après-midi, et les EL3 seront tout simplement annulés le samedi matin, remplacés par les EL2.