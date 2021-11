Une opération de routine et de la confiance pour Jorge Martín

A peine sorti de sa première saison dans l'élite de la compétition moto, lors de laquelle il a régulièrement fait sensation et affiché un haut potentiel, Jorge Martín était déjà concentré sur la préparation de sa saison 2022 en cette fin de semaine avec les tests de Jerez, comme ses compères du plateau MotoGP. Cette fois, néanmoins, ce n'est pas à l'appréhension du pilotage d'une machine de pointe que Martin doit apprendre à s'adapter : le jeune homme est maintenant sollicité pour amener ses commentaires sur les nouvelles introductions réalisées par Ducati, et contribuer au peaufinage de celles-ci.

"Les tests ont été très bons et j'ai essayé de nombreuses nouvelles pièces durant les deux jours", se satisfait-il ainsi. "Il nous faut regarder les temps au tour pour comprendre si elles sont meilleures ou pas. Mais il est certain que tout était un peu meilleur."

Une opération de routine prévue en décembre

L'un des points d'interrogation qui entouraient la préparation du pilote Pramac à la saison 2022 concernait le potentiel besoin de subir une nouvelle opération chirurgicale au niveau de sa jambe blessée en cours de saison. S'il confirme qu'il devra bien passer dans quelques jours par la clinique, Martín dédramatise néanmoins la nature de l'intervention.

"Concernant la condition physique, je me sens super bien", rassure-t-il ainsi. "Il faut juste que j'enlève des plaques. Je ferai une opération en décembre avec le Docteur Mir. Je serai prêt pour l'an prochain", ajoute-t-il avant de reprendre la discussion sur les caractéristiques techniques de sa monture.

"Hier, j'ai essayé le [nouveau] carénage et aujourd'hui, la nouvelle moto. Et oui, le nouveau carénage est bien meilleur. J'aimerais essayer les deux ensemble car je pense que ce serait une belle amélioration. Mais quoi qu'il en soit, tout est positif et je sens que nous progressons : c'est important. Je suis content des résultats finals du test."

"Je pense que nous avons fait un super pas en avant avec le carénage, mais maintenant, évidemment, il faut voir s'il l'on peut tourner plus vite. La vitesse en virages est aussi là donc ce sera une grande amélioration pour le futur. Et pour notre point habituellement faible qui est l'entrée en virages, ce sera bien mieux…"

Auteur de quatre pole positions, autant de podiums et une victoire pour sa saison inaugurale en MotoGP qu'il conclut à la neuvième place malgré plusieurs GP manqués, Martín sait disposer d'une machine qui pourrait être en 2022 la plus véloce du plateau. Satisfait de son parcours en 2021, il se projette maintenant avec confiance et ambition vers l'exercice à venir.

"Eh bien, ce fut une bonne saison, c'est certain, avec beaucoup de hauts et de bas. Nous avons bien commencé, puis après la blessure, ça a été difficile, mais on l'a fait. Je suis heureux de la performance : quatre poles, quatre podiums, une victoire… Et les deux dernières courses ont été très bonnes. Je me sens donc super fort pour l'an prochain et je ne sais pas exactement ce qu'est l'objectif, mais je pense que me battre pour le top 5 final serait un bel objectif. Bien entendu, je vais toujours essayer de me battre pour la victoire ou le podium. Je pense que c'est l'objectif pour l'an prochain."