Les organisateurs du GP d'Argentine confirment leur épreuve

Après l'annulation de la course MotoGP au Grand Prix du Qatar et le report du Grand Prix de Thaïlande, les deux premières épreuves du Championnat du monde MotoGP 2020, c'est au Grand Prix des Amériques, du 3 au 5 avril, qu'est fixé le début de la saison. Cependant, l'évolution continue de la situation liée à l'épidémie de coronavirus ne permet pas, pour l'instant, d'assurer la tenue des courses suivantes, bien que la Dorna et les organisateurs locaux travaillent au maintien de chacune des épreuves.

Dans ce contexte, les organisateurs du Grand Prix d'Argentine ont voulu envoyer un message de tranquillité en vue de leur épreuve et ils ont publié une déclaration officielle assurant que celle-ci était confirmée. La note informe que "l'épreuve du MotoGP en Argentine se courra normalement et restera au calendrier 2020 du Championnat du monde de vitesse", confirmant donc qu'elle est maintenue à la date prévue, du 17 au 19 avril.

"Après l'annulation des Grands Prix au Qatar et en Thaïlande et face au doute de nombreux fans argentins, Orly Terranova, PDG du groupe OSD, et Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, ont confirmé la tenue de la course prévue les 17, 18 et 19 avril 2020 à Termas de Río Hondo", indique la note transmise ce lundi.

Organisée deux semaines après le Grand Prix des Amériques, la manche argentine assure qu'aucune difficulté d'accès au pays ne met à ce jour en doute la capacité des membres du paddock à se rendre à Termas de Río Hondo, bien que les organisateurs assurent que les passagers seront contrôlés à leur arrivé dans le pays. "Il n'y a actuellement en Argentine aucune restriction dans le cadre de l'actuelle épidémie de coronavirus et on ne prévoit aucun problème lié au protocole de sécurité du ministère de la Santé de la Nation et du gouvernement de Santiago del Estero."

"Les cas du Qatar et de la Thaïlande sont différents puisque les deux gouvernements ont agi afin de prévenir et de restreindre les voyages pour les personnes venant d'Italie, l'un des pays où le plus de cas ont été enregistrés récemment. Le point principal concerne le groupe de travail des équipes italiennes, mais il est très simple pour l'organisation de contrôler chaque passager. En outre, les équipes prennent tout particulièrement soin des membres présentant des symptômes et mettent en place des actions d'auto-contrôle et de soins."