Paris MotoGP, nos prédictions ! Voici les pilotes et équipes à suivre pour la saison 2024

Les cotes des équipes et pilotes en MotoGP : sur qui parier la saison prochaine ?

Pour tenter de remporter le titre mondial après deux couronnements successifs de Pecco Bagnaia, certaines équipes MotoGP misent sur des pilotes d'expérience, d'autres font le pari des jeunes espoirs. À l'heure de pronostiquer le championnat MotoGP 2024, la tendance s'affine grâce au premier test de l'intersaison mené à Valence, où certains sont déjà sortis du lot…

Qui est le favori pour la saison prochaine en MotoGP ?

Compte tenu de la tendance actuelle, la probabilité de voir Ducati gagner en 2024 est forcément extrêmement haute. Et Pecco Bagnaia sera bien entendu l'homme à battre, fort de ses deux titres consécutifs. Mais la plus forte concurrence pourrait bien venir de l'intérieur, car alors que le MotoGP s'est teinté du rouge de Ducati depuis deux ans, le groupe italien accueille le pilote le plus en vue du championnat.

Marc Márquez fait LE gros pari de sa carrière en intégrant l'équipe satellite Gresini Racing, avec dans ses bagages tout le talent qui l'a mené à huit titres de champion du monde et, surtout, sa hargne à l'idée de retrouver le succès. Et autant dire que les autres équipes tremblent, surtout après avoir vu sur son visage un sourire qui en disait long lors du test de Valence, lui qui s'est montré très performant dès ses premiers tours au guidon de la Ducati. C'est certain, Márquez est le grand favori des bookmakers !

Photo de: Dorna Marc Marquez fait le plus gros pari de sa carrière en rejoignant Gresini Racing et Ducati !

Quelle est la grosse cote à jouer ?

Sur le papier, il semble risqué de parier sur une saison gagnante de Yamaha. La marque n'a plus connu la victoire depuis un an et demi et ses performances se sont amoindries malgré quelques apparitions de Fabio Quartararo aux avant-postes, avec ses podiums 2023 au Texas, en Inde et en Indonésie. Mais le constructeur japonais met les bouchées doubles pour booster ses chances et ramener son champion au sommet.

Le motoriste Luca Marmorini s'est investi dans la conception du nouveau moteur tant demandé par le pilote français et un nouveau système de concessions va venir soutenir le développement de la moto, dès les essais hivernaux puis pendant la saison. Désormais épaulé par Álex Rins, qui va découvrir la Yamaha, Fabio Quartararo pourrait bien se tailler une cote intéressante, tant on le sait prêt à saisir la moindre opportunité pour gagner.

Quels sont les pilotes dont la cote va monter ?

Avec le départ de Marc Márquez, Honda se trouve au pied du mur. Mais à l'instar de Yamaha, la marque japonaise multiplie les efforts pour remonter la pente, et de premiers signaux très encourageants ont été perçus en ce début d'intersaison. Aux côtés de Joan Mir, désormais connaisseur de la moto, Honda fait le pari d'accueillir Luca Marini, un jeune pilote qui pourrait bien déjouer tous les pronostics à en croire la vitesse qu'il a déjà pu afficher en essais, premier représentant de la marque à l'issue de la journée.

Autre nouveau venu dans le groupe : Johann Zarco, porté par un nouvel élan avec sa première victoire MotoGP conquise au GP d'Australie. À 33 ans, le Français sait qu'il n'a plus de temps à perdre et il a donc fait le pari de rejoindre Honda, via son équipe satellite LCR, pour relever un nouveau défi après quatre ans sur la Ducati. Loué pour ses qualités de développeur, Zarco a déjà fait le bonheur de sa nouvelle équipe pendant le test de Valence et il pourrait bien créer la surprise si la nouvelle Honda confirme le potentiel qu'elle a commencé à afficher.