"Pas un drame" pour Zarco d'avoir manqué le top 10

Johann Zarco a dû se contenter d'un modeste 15e temps en EL1, seule séance disputée sur piste sèche ce vendredi à Sepang. Il n'a en fait pas véritablement cherché à atteindre le top 10, ayant préféré garder des pneus usés en fin de session, quand certains basculaient sur des gommes neuves avant d'améliorer leur chrono.

"J'étais assez fort sur le sec", a assuré le natif de Cannes. "Je m'attendais peut-être à être un peu plus rapide mais ce n'était pas un désastre. Je suis resté en pneus usés même si ceux qu'on a au début ne sont pas les meilleurs pour finir la séance, on ne voulait pas prendre de pneu neuf."

Cette stratégie a privé Johann Zarco d'un bon résultat et une amélioration était impossible en EL2 en raison de la pluie. Il aura donc besoin d'une piste sèche en EL3 pour entrer dans le top 10 au classement cumulé et ainsi obtenir sa qualification directe en Q2. "On ne sait pas quelle sera la météo, j'espère que ça sera sec demain matin pour être dans la lutte avec les autres pour la Q2", a précisé le pilote Pramac.

Zarco reste néanmoins confiant, estimant avoir un potentiel qu'il n'a pas pu véritablement montrer en raison de l'adhérence offerte par le circuit et d'un souci technique au début de la séance : "Par rapport à l'Australie, je pense que tout le monde a dû s'adapter au faible niveau d'adhérence en piste. Même moi, je suis habitué à me sentir bien quand il n'y a pas beaucoup d'adhérence mais j'avais un peu de mal."

"J'ai manqué le premier relais en raison d'un problème technique sur la moto et quand j'ai dû faire le deuxième et le troisième, je n'avais pas un bon rythme. "Ce n'est pas un drame, j'ai gardé mon calme et je sens que j'ai un bon potentiel. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet."

Zarco est également satisfait de son cinquième temps sur piste humide en EL2, une séance potentiellement utile pour la suite du week-end puisque de nouvelles averses sont possibles samedi et dimanche après-midi : "Dans l'après-midi, c'était intéressant de rouler en pneus pluie. Il fait chaud ici mais il n'y a pas l'adhérence que l'on avait en Thaïlande donc il faut s'adapter pour comprendre comment gérer tout ça."