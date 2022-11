Pecco Bagnaia devra rester "calme" et "être intelligent"

Pecco Bagnaia est à moins de 24 heures d'un Grand Prix de Valence qui pourrait le voir devenir Champion du monde du MotoGP, et reste dans une situation favorable malgré un week-end pour le moment en demi-teinte. Le pilote Ducati n'affiche clairement pas la forme qu'il avait il y a un an, quand il s'était imposé sur ce tracé, ayant eu du mal à retrouver de bons repères vendredi.

Ce samedi, Bagnaia n'a à aucun moment joué les premières places, mais sans non plus se mettre en danger : il est entré directement en Q2 et y a signé le huitième temps, certes quatre places derrière Fabio Quartararo, seul homme pouvant encore le priver du titre mondial, mais un résultat identique en course lui serait plus que suffisant. Bagnaia sera champion quoiqu'il arrive s'il se classe parmi les 14 premiers et, s'il n'y parvient pas, il n'y a qu'un succès de Quartararo qui permettrait au Français de prendre l'avantage.

Vainqueur à Sepang après être parti une position plus loin, Bagnaia espère prendre un départ encore plus spectaculaire cette fois mais ne mettra pas en place de stratégie trop élaborée pour la course, souhaitant se détacher autant que possible de la pression.

Quel est ton bilan de la journée ?

C'est sûr que j'attendais un peu plus considérant les sensations que j'avais l'an dernier. Mais en parlant de notre moto avec d'autres pilotes, on manque un peu de sensation sur l'avant. Cette année, on a moins de sensations mais on peut freiner plus fort. C'est bizarre, mais sur ce genre de circuit, c'est une chose qui ne m'aide pas beaucoup. J'ai aussi du mal à attaquer comme je le veux en pneu neuf, parce que les sensations sur l'avant ne sont pas idéales. On est performants en pneus usés, on était rapides en EL3 ce matin, en EL3 on était aussi rapides que les premiers dans le deuxième relais, donc demain c'est sûr qu'il faudra faire quelque chose.

Je sens que les idées de mon équipe sont bonnes, que ça pourra m'aider demain mais il ne faudra pas que je gagne demain, [il faudra] que je sois calme, que je comprenne la situation. Évidemment, je vais prendre des risques au début pour rester éloigné des ennuis, mais après il faudra être intelligent.

Pecco Bagnaia

Es-tu moins nerveux maintenant que les qualifications sont passées ?

La seule séance sans penser à ces choses sera la course. C'est comme en Malaisie. Ce n'était pas plus facile en course, mais j'étais totalement concentré sur ce que je faisais, donc peut-être que la course sera meilleure que les séances d'essais.

La pression du titre a-t-elle une influence sur tes sensations ?

La seule chose, c'est que j'ai essayé de ne pas prendre le moindre risque, d'être performant sans faire les erreurs comme [le samedi] en Malaise, ou comme d'autres pilotes ont fait sur cette piste parce qu'on a vu beaucoup de chutes sur cette piste, peut-être parce que l'asphalte vieillit un peu. Je ne pense pas que ça a affecté mes performances.

Je pense qu'il faut en profiter, être fier de ça parce que ça n'arrive pas à tout le monde et il faut voir les côtés positifs. Il est certain que d'un point de vue émotif, je suis un pilote assez sensible mais je vais faire en sorte d'être au taquet demain. Pecco Bagnaia

Qu'est-ce qui te fait le plus gamberger ?

C'est qu'objectivement je pourrais remporter le titre mondial demain. C'est ça qui me cause de l'agitation. Je pense qu'il faut en profiter, être fier de ça parce que ça n'arrive pas à tout le monde et il faut voir les côtés positifs. Il est certain que d'un point de vue émotif, je suis un pilote assez sensible mais je vais faire en sorte d'être au taquet demain.

Est-ce différent du titre en Moto2 ?

Du point de vue de l'importance personnelle, c'est très similaire, mais là on parle de gagner le titre en MotoGP. Avec Ducati. En tant qu'Italien. C'est donc très différent. Je vais sûrement bien dormir, je n'ai pas de problèmes pour dormir, heureusement, mais par rapport à d'habitude j'ai commencé à avoir du mal à manger dès vendredi, alors ça va être dur.

Es-tu plus mûr que le Bagnaia qui a été titré en Moto2 il y a trois ans ?

Ce Bagnaia en Malaisie s'était très bien comporté parce qu'il partait sixième et avait fini troisième, alors il avait été très bon. Celui-ci, on verra demain, mais d'un point de vue émotionnel je pense savoir un peu mieux me gérer. Mais comme je l'ai dit, on parle d'un titre MotoGP qui est beaucoup plus important d'un point de vue personnel et dans notre sport.

Qui va remporter la course ?

Je ne sais pas, sincèrement. Jorge Martín est très performant, Miguel Oliveira est très performant. Il part un peu derrière mais il était très performant. Márquez est très performant, Quartararo est très performant... Je vais juste essayer de ne pas être hors du top 14 mais je pense que ça sera une bonne course demain.

Pecco Bagnaia

Combien est-ce que tu paieras Jack [Miller] s'il bat Fabio ?

Je ne sais pas, je ne paie personne. Je pense pense que tout le monde peut-être mon coéquipier dans cette course. C'est bien comme ça.

Quelle sera ta stratégie en course ?

C'est dur d'établir une stratégie course parce qu'on sait déjà qu'en MotoGP, c'est impossible de prédire ce qu'il va se passer. Peut-être qu'il faudra prendre des risques dans les deux ou trois premiers tours, pour avoir un petit écart sur les pilotes de derrière, afin de gérer un peu mieux [la situation]. Je vais essayer de prendre un meilleur départ qu'en Malaisie, ce qui m'aiderait beaucoup, mais on verra.

Si tout se passe bien, tu fais quoi ?

Ohlala, je ne sais pas. Je n'y ai pas réfléchi, on verra demain.

As-tu parlé avec Valentino Rossi, qui est présent ce week-end ?

Non mais il m'a invité à boire un thé glacé au citron tout à l'heure alors je vais au motorhome et on va bavarder un peu.

Quelles informations veux-tu sur ton panneau en course ?

J'ai juste demandé que ça soit les mêmes choses que d'habitude. De juste me dire si Fabio est proche de moi, ou juste derrière moi, et je déciderai quoi faire.

Avec Léna Buffa