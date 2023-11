Pecco Bagnaia Champion du monde au GP du Qatar si...

Le dénouement de la saison approche et ils ne sont plus que deux à avoir une chance de titre mondial, Pecco Bagnaia et Jorge Martín, le retard de Marco Bezzecchi au championnat étant désormais trop important pour être comblé.

Même si la lutte est intense depuis la fin de l'été, Bagnaia disposera peut-être d'une première balle de match pour décrocher son deuxième titre de Champion du monde MotoGP dès la course principale du GP du Qatar, avant-dernière manche de la saison prévue ce week-end, à condition de connaître précédemment un sprint favorable.

Pour être titré dès Losail, Bagnaia devra disposer d'une avance de 37 points en quittant le circuit. Avec un tel écart, Martín pourrait revenir à égalité à Valence mais plus devenir Champion du monde. En effet, son nombre supérieur de succès lors des courses sprints ne compte pas, car seul le nombre de victoires dans les courses principales est pris en compte pour départager deux pilotes à égalité de points, or Martín compte pour le moment deux succès de moins que Bagnaia.

Si ce dernier quitte le Qatar avec 37 points de plus, cela signifiera forcément que le Madrilène n'aura pas gagné dimanche, et donc que revenir à égalité à Valence ne lui sera pas suffisant pour être titré. De plus, si Martín venait à gagner les deux derniers GP de la saison et que les deux pilotes finissaient la saison à égalité de points et de victoires, le nombre de deuxièmes places serait alors pris en compte et Bagnaia en aurait plus que Martín.

Pour avoir un coussin de 37 points dès dimanche soir, Bagnaia devra débuter l'épreuve principale avec une avance d'au moins 12 unités, puisqu'une victoire dominicale rapporte 25 points. Avec son avance actuelle de 14 points, cela signifie qu'il ne devra pas perdre plus de deux points sur Martín samedi.

Les combinaisons de résultats sont nombreuses mais cela signifie que si Bagnaia devance Martín en course sprint, il aura forcément une chance de titre le lendemain. À l'inverse, si Martín gagne le sprint, l'avance de Bagnaia passera sous les 12 points – l'écart étant de trois points entre le premier et le deuxième – et le titre se jouera obligatoirement à Valence. Martín repoussera également l'échéance s'il ne gagne pas le sprint mais finit parmi les sept premiers et y devance Bagnaia d'au moins trois points.

Les chances de titre au Qatar sont faibles

Pecco Bagnaia devra devancer Jorge Martín de plusieurs positions pour être titré au Qatar

Même en cas de scénario très favorable à Bagnaia samedi, avec une victoire combinée à un abandon de Martín, son avance passerait à 26 points et il devrait encore inscrire 11 points de plus que le pilote Pramac le lendemain. Sachant qu'en course principale, un succès rapporte 12 points de plus qu'une quatrième place, Bagnaia devrait donc devancer Martín de plusieurs positions dans chacune des deux courses, en espérant que son concurrent ne soit pas sur le podium dimanche.

Pour être assuré dès ce week-end de conserver le #1 sur sa Ducati la saison prochaine, Bagnaia devra ainsi inscrire au moins 23 points de plus que Martín sur l'ensemble des deux courses. Cette saison, il n'y a qu'au Portugal, en ouverture de la saison, qu'il y a eu un tel écart en faveur de l'Italien, qui avait marqué 28 unités de plus que son rival. Depuis, les moments où il a le plus creusé l'écart sur Martín ont été aux Pays-Bas (19 points de plus) et en Autriche (21).

Bagnaia a inscrit ce minimum de 23 points 11 fois en 18 week-ends cette année, et il s'agit précisément du nombre de points qu'il a pris en Thaïlande comme en Malaisie. De son côté, Martín doit marquer au moins 14 points pour être certain rester dans la lutte jusqu'à Valence quels que soient les résultats de son rival, ce qu'il a fait 13 fois en 18 week-ends.

À ces calculs s'ajoute la variable de la pression du pneu avant. Le classement pourrait en effet encore évoluer, dans un sens ou dans l'autre, après l'arrivée dimanche, Bagnaia et Martín étant tous les deux sous le coup d'une pénalité de trois secondes en cas de nouvelle infraction.

En bref

Pecco Bagnaia sera titré au Qatar si...

Il conserve au moins 12 points d'avance après le sprint et inscrit 23 points de plus que Martín sur l'ensemble du week-end.

Le titre se jouera à Valence si...