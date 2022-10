Pecco Bagnaia champion à Sepang si...

Ils sont encore quatre à avoir mathématiquement leurs chances mais un seul d'entre eux peut être titré dès ce week-end en Malaisie. Pecco Bagnaia peut devenir Champion du monde une course avant la fin de la saison mais n'a pas totalement son destin entre ses mains puisqu'il devra marquer plus de points que Fabio Quartararo, sur qui il a pris l'avantage à Phillip Island, et ne pas en perdre trop sur Aleix Espargaró et Enea Bastianini, encore dans la lutte même si leurs chances sont plus faibles.

Pour être titré ce week-end, Bagnaia devra avant tout inscrire 11 points de plus que Fabio Quartararo. Il porterait ainsi son avance à 25 unités sur le Français et ce dernier pourrait seulement revenir à égalité à Valence, en cas de victoire et de résultat blanc de son rival, mais Bagnaia serait Champion grâce à un nombre de succès plus élevé cette saison, et qui ne peut plus être égalé par Quartararo.

Bagnaia devra donc marquer au minimum les 11 points de la cinquième place et devancer Quartararo d'au moins trois places, sachant qu'un tel résultat exclurait aussi Bastianini de la la lutte puisque ce dernier doit reprendre au moins 17 unités. Dans le même temps, Bagnaia ne doit pas perdre plus de deux points sur Espargaró, actuellement relégué à 27 points.

Une telle combinaison de résultats n'a rien d'improbable et elle s'est même produite à sept reprises depuis le début de la saison (Amériques, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Saint-Marin, Aragón, Thaïlande et Australie), et surtout dans quatre des cinq dernières courses disputées.

Les résultats qui donneraient le titre à Bagnaia au GP de Malaisie :

Pecco Bagnaia Fabio Quartararo Aleix Espargaró Enea Bastianini Vainqueur 4e ou plus loin Peu importe Peu importe 2e 7e ou plus loin 3e ou plus loin Peu importe 3e 11e ou plus loin 4e ou plus loin Peu importe 4e 14e ou plus loin 5e ou plus loin Peu importe 5e 16e ou plus loin 4e ou plus loin Peu importe

Si Pecco Bagnaia termine sixième ou plus loin, le titre se jouera quoiqu'il arrive à Valence puisqu'au moins Fabio Quartararo restera dans la danse. À l'inverse, un succès de Bagnaia éliminerait Aleix Espargaró de la lutte quel que soit le résultat du Catalan, et Enea Bastianini perdra ses chances si son futur coéquipier dans l'équipe Ducati officielle termine parmi les sept premiers.

Le barème de points :

Victoire 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 25 pts 20 pts 16 pts 13 pts 11 pts 10 pts 9 pts 8 pts 7 pts 6 pts 5 pts 4 pts 3 pts 2 pts

Si Pecco Bagnaia a une première balle de match au Grand Prix de Malaisie, c'est plus grâce à ses bons résultats pendant l'été qu'à sa régularité. L'Italien a connu cinq résultats blancs, payant quatre chutes dans la première moitié de la saison, mais a aussi décroché six succès, soit deux de plus qu'Enea Bastianini et le double de Fabio Quartararo. Aleix Espargaró n'a gagné qu'une fois mais a été l'unique pilote du plateau à finir toutes les courses, même si c'était hors des points au Japon.

Du côté des podiums, Bagnaia a aussi l'avantage puisqu'il en compte neuf, Quartararo sept, Espargaró six et Bastianini cinq. La dynamique est clairement en faveur de Bagnaia puisque depuis la reprise après la pole estivale, il s'est classé sept fois parmi les trois premiers, tandis que Bastianini n'a n'est monté que deux fois sur le podium, et Quartararo et Espargaró une seule.

Le championnat avant le Grand Prix de Malaisie :

Pos. Pilote Pts 1 Pecco Bagnaia 233 - 1 /15 11 /5 11 /5 8 /8 25 /1 - 25 /1 - - 25 /1 25 /1 25 /1 25 /1 20 /2 - 16 /3 16 /3 - - 2 Fabio Quartararo 219 7 /9 20 /2 8 /8 9 /7 25 /1 20 /2 13 /4 20 /2 25 /1 25 /1 - 8 /8 20 /2 11 /5 - 8 /8 - - - - 3 Aleix Espargaró 206 13 /4 7 /9 25 /1 5 /11 16 /3 16 /3 16 /3 16 /3 11 /5 13 /4 13 /4 7 /9 10 /6 10 /6 16 /3 - 5 /11 7 /9 - - 4 Enea Bastianini 191 25 /1 5 /11 6 /10 25 /1 - 8 /8 25 /1 - - 6 /10 5 /11 13 /4 - 20 /2 25 /1 7 /9 10 /6 11 /5 - -

Bagnaia, leader tardif

Pecco Bagnaia peut devenir Champion du monde une semaine seulement après avoir pris la tête du championnat. Il avait déjà mené brièvement l'an passé, après le Grand Prix d'Espagne. Cette année, le premier à frapper a été Enea Bastianini, vainqueur du Grand Prix du Qatar. Aleix Espargaró a pris l'avantage en s'imposant à Termas de Río Hondo mais Bastianini est repassé devant à Austin. Fabio Quartararo s'est emparé de la tête au début de la saison européenne, grâce à son succès au Grand Prix du Portugal, mais Álex Rins comptait autant de points que lui après cette course. Le pilote Yamaha a ensuite creusé l'écart.

Espargaró est remonté au deuxième rang après Jerez et son retard sur Quartararo a atteint 34 points au soir du Sachsenring. Seulement dixième après le Grand Prix du Portugal, Bagnaia est lentement remonté et a pris l'avantage sur Espargaró grâce à sa victoire à Misano. Il avait encore 30 points à combler sur Quartararo, ce qu'il a fait en quatre courses, et ce malgré une chute à Motegi.

Évolution du leader tout au long de la saison :

Grand Prix Leader Avance sur le 2e #1 GP du Qatar E. Bastianini 5 pts #2 GP d'Indonésie E. Bastianini 2 pts #3 GP d'Argentine A. Espargaró 7 pts #4 GP des Amériques E. Bastianini 5 pts #5 GP du Portugal F. Quartararo 0 pts #6 GP d'Espagne F. Quartararo 7 pts #7 GP de France F. Quartararo 4 pts #8 GP d'Italie F. Quartararo 12 pts #9 GP de Catalogne F. Quartararo 22 pts #10 GP d'Allemagne F. Quartararo 34 pts #11 GP des Pays-Bas F. Quartararo 21 pts #12 GP de Grande-Bretagne F. Quartararo 22 pts #13 GP d'Autriche F. Quartararo 32 pts #14 GP de Saint-Marin F. Quartararo 30 pts #15 GP d'Aragón F. Quartararo 10 pts #16 GP du Japon F. Quartararo 18 pts #17 GP de Thaïlande F. Quartararo 2 pts #18 GP d'Australie P. Bagnaia 14 pts D'autres honneurs possibles à Sepang La fête pourrait être totale chez Ducati ce week-end puisque la marque, déjà sacrée chez les constructeurs depuis le Grand Prix d'Aragón, peut remporter le titre des équipes avec sa formation officielle, et il lui suffira pour cela de marquer six points. La couronne des indépendants peut également revenir à Pramac, si l'équipe perd moins de 36 points sur Gresini, et à Enea Bastianini, à condition qu'il ne concède pas plus de sept points à Johann Zarco. Marco Bezzecchi a de son côté assuré son statut de Rookie de l'année à Phillip Island.