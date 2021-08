Bagnaia ne pense pas qu'il aurait battu Binder en restant en slicks

Ce Grand Prix d'Autriche 2021 a vu Pecco Bagnaia passer par toutes les émotions. Longtemps leader, le pilote Ducati a cru tout perdre quand la pluie a redoublé et qu'il a changé de moto, pour finalement enchaîner les dépassements dans les derniers virages et remonter à la deuxième position derrière Brad Binder, unique pilote parmi ceux restés en pneus slicks à avoir pu conserver une confortable avance.

Bagnaia s'élançait de la deuxième place et il s'est emparé de la tête dans le premier tour mais il n'a pas pu creuser l'écart sur le groupe de tête, Fabio Quartararo prenant brièvement le leadership. Des gouttes de pluie sont tombées durant toute l'épreuve et Bagnaia a décidé de laisser la tête à Marc Márquez quand l'averse a redoublé, puis de l'imiter en changeant de moto pour repartir avec une machine équipée de pneus pluie.

"Il pleuvait un peu au départ, ce n'était pas très perturbant mais c'est toujours très dur de trouver son rythme dans cette situation", a expliqué Bagnaia en conférence de presse. "J'ai essayé d'attaquer un peu plus et ça s'améliorait. Mais quand la pluie est vraiment tombée, c'était dur de rester devant. J'ai laissé Marc passer parce qu'il est toujours très bon dans ces situations, pour voir ce qu'il faisait."

"Il est rentré aux stands et j'ai décidé de faire la même chose mais j'entendais beaucoup de pilotes passer et je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision. Il restait cinq ou six tours [trois en réalité, ndlr]. Donc j'ai énormément attaqué et ce n'était pas facile avec la pluie. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les deux derniers tours, c'était plus glissant que pour ceux en slicks au freinage. Mais j'ai vu que c'était la même chose pour tous les pilotes, parce que Marc est tombé et que Jorge [Martín] m'a dit que c'était pareil pour lui."

Bagnaia a fait une erreur avec ses pneus pluie, sortant large et permettant ainsi à Martín de le doubler, et il ne pointait qu'au 11e rang un tour après son changement de pneus. La chute de Márquez lui a fait gagner une place mais il ne croyait plus au podium avant d'entamer le dernier tour, avec plus de 15 secondes de retard sur Aleix Espargaró, deuxième avec ses slicks.

Les pneus de Bagnaia lui ont donné un très net avantage qui lui a permis d'enchaîner les dépassements, avec cinq pilotes doublés dans les cinq derniers virages. "J'étais en colère en débutant le dernier tour, parce que j'étais dixième", reconnaît le natif de Turin. "Je voyais qu'il y avait un groupe très loin mais je ne pensais pas qu'il y avait neuf pilotes."

"J'ai doublé Taka au freinage du virage 4 et les autres entre les virage 6 et 7. J'ai dépassé Lecuona au virage 8 et Brad était devant. Je ne pensais pas être sur le podium. Je n'avais compté que six pilotes donc je pensais être quatrième, mais quand j'ai vu les écrans géants, j'ai vu que j'étais deuxième. Donc j'étais un peu plus satisfait, mais au début du tour, la première sensation était la colère !"

"J'ai juste essayé de faire chauffer les pneus et je crois que j'ai doublé neuf pilotes dans le dernier tour", a ajouté Bagnaia. "J'ai pris beaucoup de plaisir mais Brad était déjà parti. Je suis content de ce résultat et je sais qu'on est très proches de notre première victoire."

En changeant de moto, j'espérais que ce soit la bonne décision mais c'est impossible à dire maintenant. Pour moi, sans changer de pneus je n'aurais pas fini devant Brad. Pecco Bagnaia

Le succès de Brad Binder pourrait laisser penser que les pilotes qui ont changé de moto ont eu tort mais Pecco Bagnaia voit surtout un exploit du pilote KTM, qui a collé 14"831 à Luca Marini, deuxième pilote à l'arrivée à être resté sur une machine équipée de pneus slicks. Bagnaia reconnaît qu'il n'aurait probablement pas fait aussi bien s'il était resté en piste.

"J'ai fait le maximum possible et je ne pensais pas que quelqu'un continuerait en pneus slicks. La piste était complètement humide, donc je n'y pensais pas. J'ai commencé à me dire qu'il manquerait du temps pour remonter mais il ne restait que cinq ou six tours. En changeant de moto, j'espérais que ce soit la bonne décision mais c'est impossible à dire maintenant. Pour moi, sans changer de pneus je n'aurais pas fini devant Brad."

Bagnaia est impressionné par la prestation de Binder dans ces conditions dantesques : "C'est fou, c'est un choix que seul Jack, et maintenant Brad, peuvent faire. Ce n'était pas facile. En slicks, au virage 3 c'était déjà très glissant. Je pense qu'il a fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Le meilleur travail possible".

Cette deuxième place permet à Bagnaia de reprendre 11 points à Fabio Quartararo et de passer devant Johann Zarco au championnat. Mais l'Italien veut surtout retenir le bon travail effectué par Ducati au cours de la dizaine de jours passés en Autriche et préfère rester prudent quant à ses chances de combler le conséquent écart qui le sépare encore du leader.

"Je pense que c'est la même situation qu'avant, 47 points ça reste beaucoup. Il faudra peut-être une autre course de Fabio comme ça, mais il est très fort, il fait une saison incroyable. Yamaha souffre un peu plus sur cette piste, ce n'était pas facile de rester devant, ce n'était pas facile et il mérite les points qu'il a."