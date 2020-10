Bagnaia compte sur les données de Zarco pour se relancer

Pecco Bagnaia est à la peine depuis son premier podium en MotoGP, au Grand Prix de Saint-Marin, avec une série de mauvais résultats qui ne l'ont vu marquer que 13 points en cinq courses. Au GP d'Émilie-Romagne, il a chuté alors qu'il menait la course, voyant ainsi une belle occasion s'envoler. Mais le pilote italien n'a pas été candidat aux premières places dans les courses suivantes, prenant la sixième position à Barcelone et la 13e au Mans, ses deux seules arrivées dans les points depuis la première course de Misano.

L'ensemble des pilotes Ducati a été en difficulté au cours des deux week-ends sur le MotorLand Aragón, mais Bagnaia est peut-être celui qui a le plus souffert, en connaissant deux abandons en début de course : le premier suite à une chute et le second en raison d'un problème sur son moteur, sans aucune alerte avant la course. "Ça semblait être OK [au warm-up]", a expliqué le pilote après l'arrivée, alors qu'il avait repris à partir de la séance de dimanche matin le moteur avec lequel il avait disputé la journée de samedi et la course au Grand Prix précédent.

Indépendamment de cette avarie technique finale, le deuxième week-end en Aragón a été un cauchemar du début à la fin pour Bagnaia, jamais mieux classé qu'à la 18e position et deux fois à terre, dans les EL2 puis dans les EL4. Le futur pilote du team Ducati factory semble incapable d'identifier l'origine de ses problèmes. "C’est difficile, parce que dans ce week-end, nous avons vraiment eu beaucoup de mal", reconnaît-il. "Je pense que je n'ai jamais eu d'aussi mauvaises sensations cette année. C’est peut-être lié à la piste, à mon style de pilotage, je ne sais pas."

Un pilote Ducati a pourtant émergé durant ce deuxième week-end dans le désert de Teruel, Johann Zarco, qualifié en deuxième ligne et cinquième à l'arrivée, prouvant ainsi qu'un bon résultat était possible avec une Desmosedici. Pecco Bagnaia souhaite se plonger dans les données du Français avant le double rendez-vous de Valence, afin d'identifier des pistes de progrès.

"Ce que nous pouvons dire, c’est que Johann était très fort et rapide. Je dois regarder ses données pour comprendre ce qu’il a fait, parce que pour moi, être aussi rapide que lui aurait été vraiment difficile. On avait peut-être un rythme très proche du sien en EL4 mais ce n'était pas bien de partir de la 18e place. Il était très fort ce week-end, donc je dois voir ses données, comprendre ce qu’il s’est passé et essayer de progresser pour Valence."

Comme Franco Morbidelli chez Yamaha et Takaaki Nakagami dans le team LCR, Zarco dispose d'une machine version 2019, mais Bagnaia ne pense pas que les différences soient significatives : "Sa moto [...] est très proche de la nôtre", estime-t-il. "C’est une hybride. Je dois mieux analyser ses données, comprendre ce qu’il faisait différemment. Il était surtout très bon à l’accélération et dans une telle situation, c’est sûr que c’est mieux. Normalement, je suis bon à l'accélération et c’était vraiment difficile pour moi sur cette piste. En tout cas, je vais analyser ses données. J'espère vraiment que ce sera mieux à Valence, parce que j’étais très lent dans ces conditions. C'était très dur de rouler plus vite."