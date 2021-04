Bagnaia privé de la pole : "Le drapeau jaune était impossible à voir"

Pendant deux minutes, Pecco Bagnaia s'est cru détenteur de la pole position du Grand Prix du Portugal et du nouveau record de Portimão, puisqu'il venait de pulvériser la référence jusqu'ici détenue par Fabio Quartararo. Seulement son chrono de 1'38"494 a finalement été annulé, le pilote italien ayant été pénalisé pour avoir attaqué sous régime de drapeau jaune.

L'incident concerné porte sur la chute de Miguel Oliveira dans le virage 9 de la piste portugaise, survenu dans la dernière minute de ces qualifications. Or Bagnaia, bien qu'il ne conteste pas la règle dont il fait les frais, juge qu'il était impossible pour lui de voir le signal indiquant l'accident en question et que les commissaires étaient positionnés au mauvais endroit compte tenu de la typologie des lieux.

"Habituellement, quand il y a une règle, il faut toujours la respecter. Mais à mon avis, il peut aussi y avoir des cas particuliers, parce que pendant une qualif, quand tout le monde pousse à 100%, on peut plus facilement assister à des chutes. En 15 minutes, on a pratiquement quatre bons tours, or sur ces quatre j'en ai eu deux d'annulés, les deux tours lors desquels j'ai attaqué, alors ça devient difficile", regrette-t-il. "Je ne suis pas d'accord avec cette règle, parce qu'à mon avis il faudrait penser les choses différemment en qualifs, mais si c'est la règle il faut la respecter."

Dans le cadre d'un Grand Prix qui expérimente le système de panneaux lumineux visant à rendre les signaux plus visibles, le pilote italien déplore le positionnement de ces alertes, plus que le système en lui-même. "S'ils sont mis dans la bonne position, on les voit. Quand Martín est tombé, je l'ai vu, quand Zarco est tombé dans son premier run [de qualifs] je l'ai vu, et quand je vois le drapeau jaune habituellement je ralentis. Mais malheureusement à l'endroit où ça s'est passé aujourd'hui, il était impossible à voir."

"À cet endroit, on arrive d'une descente, or le drapeau jaune se trouvait sur la droite et j'étais déjà incliné pour prendre le virage sur la gauche, donc c'était impossible de le voir. Marini, qui était derrière moi, m'a dit la même chose, lui non plus n'a pas vu le drapeau jaune, donc c'était impossible. Mais quoi qu'il en soit, c'est la règle, et il faut donc la suivre. Le problème c'est qu'en 15 minutes, deux tours m'ont été supprimés, les deux tentatives que j'ai faites, donc j'aurais mieux fait de rester au stand et de regarder les autres !" sourit-il, dépité.

Le pilote Ducati est d'autant plus contrit ce soir qu'il avait déjà vu un autre de ces tours annulés plus tôt dans la séance, cette fois à la suite de la chute de Johann Zarco. Sans compter que, lorsqu'il a posté son dernier chrono, il a coupé la ligne cinq secondes avant la fin de décompte, ce qui signifie qu'il aurait pu enchaîner avec un autre tour rapide s'il ne s'était pas cru à l'abri avec un temps qui représentait le nouveau record de la piste.

Il assure d'ailleurs qu'il aurait agi différemment s'il avait vu que Miguel Oliveira était tombé. "Je suis habituellement un pilote assez respectueux des règles, et quand je vois un drapeau jaune je ralentis. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, et surtout je n'ai pas vu Miguel. Dans la vidéo que j'ai vue ensuite à la direction de course, on voit qu'Oliveira était déjà pratiquement sur la route d'accès et que sa moto était redressée contre les pneus, donc hors de tout danger. Mais malheureusement je ne l'ai pas vu, sinon j'aurais fait un autre tour. Je n'aurais peut-être pas refait ce temps-là, parce que j'avais déjà beaucoup appuyé sur les pneus pour le faire, mais j'aurais quand même peut-être pu obtenir la deuxième ligne."

L'annulation de ce tour a fait rétrograder Bagnaia à la 11e position, tandis que Quartararo a récupéré la première place. La stratégie pour dimanche s'impose donc, il s'agira d'attaquer. "Désormais, mon tour a été annulé, alors il n'y a rien à faire. Je vais devoir partir 11e et je vais essayer de prendre le meilleur départ possible pour récupérer au moins quatre ou cinq places dès le premier tour", annonce-t-il. "Ma stratégie sera sûrement différente, parce que je vais devoir pousser à 100% du début à la fin sans devoir penser à gérer les pneus. D'habitude, c'est fondamental de les gérer mais je ne vais pas pouvoir le faire, je vais devoir pousser à 100% et j'espère pourvoir arriver au bout avec un bon niveau d'usure pour ensuite réussir à bien gérer la phase finale."

"Il est possible que ma course soit déjà en partie compromise parce qu'aujourd'hui, en MotoGP, si on ne part pas des deux premières lignes, c'est très dur. Mais on verra. Mon rythme est très bon. Aujourd'hui, en EL4, j'ai utilisé mes pneus usés du matin et j'ai fait mon meilleur temps avec 25 tour dans les pneus, alors ça n'était pas mal. J'ai vu que Quartararo a été le plus rapide, mais pour les deux runs il avait des pneus neufs. Je suis assez convaincu de pouvoir faire une belle course et de pouvoir me battre pour le top 5. Gagner, à mon avis ce sera très compliqué, mais je vais essayer de faire tout mon possible pour remonter."