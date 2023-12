Cette malédiction du numéro 1 à laquelle Bagnaia a mis fin

Avant Pecco Bagnaia, les Champions du monde les plus récents ont tous refusé d'adopter le numéro 1 sur leur moto la saison suivant leur sacre. Cette tradition peu remise en cause à l'époque des 500cc s'est en effet perdue durant l'ère MotoGP, notamment sous l'impulsion de Valentino Rossi, très attaché à son #46. Il faut dire que ce numéro que le Docteur portait sur son carénage a également pris une certaine importance sur le plan commercial puisqu'il s'affiche encore sur de nombreux produits dérivés, et à sa suite c'est tout un système marketing qui s'est mis en place.

Au fil des ans, une certaine superstition a également pu s'emparer des pilotes, entre la volonté de conserver un numéro cher avec lequel ils ont gagné, et peut-être une appréhension d'adopter le #1 puisqu'aucun de ceux qui l'avaient porté dans l'ère MotoGP – Nicky Hayden en 2007, Casey Stoner en 2018 et 2012, et Jorge Lorenzo en 2011 – n'a réussi à le conserver l'année suivante. Tous jusqu'à Pecco Bagnaia, devenu double Champion du monde de la catégorie reine en affichant ce numéro 1 sur sa moto en 2023, s'éloignant ainsi de la tradition lancée par son mentor, Valentino Rossi.

Au GP du Portugal, manche d'ouverture de la saison, le pilote Ducati était ainsi le premier depuis plus de dix ans à se présenter au départ d'une course en portant ce numéro sur sa moto, plus personne ne l'ayant fait depuis Stoner en 2012. Pourtant, il assure qu'il n'a pas ressenti de pression particulière en assumant ce statut de Champion du monde en titre.

"En fait non, c'était un week-end parfait : je n'ai pas signé la pole mais j'ai remporté le sprint et la course longue", s'est souvenu l'Italien lors des festivités organisées par Ducati pour ses titres à Bologne. "Mais Portimão est une piste qui me convient, j'y ai toujours été rapide. C'était dommage pour la pole, parce que cela aurait été bien de repartir avec ça aussi, mais on pouvait être satisfaits."

Pendant la suite de la saison, Pecco Bagnaia a cependant vu le numéro affiché sur sa moto comme un certain impératif de répondre aux attentes placées en lui, comme si ce fameux #1 lui mettait une cible dans le dos encore plus grosse que s'il avait conservé son #63. Le pilote Ducati a finalement conservé sa couronne mondiale, assuré du titre en remportant la dernière course du championnat. Depuis la création du MotoGP en 2002, seuls Marc Márquez et Valentino Rossi avaient jusqu'à présent pu dominer deux ans de suite... mais sans ce numéro si symbolique.

Pecco Bagnaia a été titré avec le numéro 1, une première en MotoGP

"J'y ai beaucoup pensé cette saison", confiait-il après avoir décroché le titre à Valence. "Les deux seuls qui ont pu gagner deux années d'affilée [en MotoGP] ont été Marc et Vale. Les autres ont eu plus de mal à le faire. Avec le numéro 1, finir deuxième du championnat aurait pu devenir un très mauvais résultat. Je n'aurais pas pu me satisfaire d'une deuxième place au championnat parce quand on a le numéro 1, on doit démontrer qu'on est numéro 1."

Bagnaia avait donc la volonté de prouver qu'il méritait de porter ce numéro, ce qu'il a fait en se montrant le pilote le plus régulier aux avant-postes cette année. Sur les 16 courses dont il a vu l'arrivée, il a décroché 15 podiums, avec sept victoires et sept poles, plus que tous ses rivaux.

"Je pense qu'on a tout fait à la perfection pour être considérés les numéros 1, encore plus dans la deuxième partie du championnat, parce que souvent, on n'était pas les plus rapides mais on a toujours été performants et plus forts le dimanche, en course principale, celle qui rapporte le plus de points. Je pense que je pouvais être très fier la saison dernière, mais je le suis encore plus cette année parce qu'avec le numéro 1, en ayant commis beaucoup d'erreurs et connu de la malchance dans certaines situations, on a encore remporté le titre. On peut donc être très fiers."

Pecco Bagnaia ne compte désormais plus quitter ce numéro 1. Il le portera pour la deuxième année consécutive en 2024, du jamais-vu en MotoGP et une première en catégorie reine depuis Mick Doohan en 1998 puis 1999.