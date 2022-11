Pecco Bagnaia hésite à porter le numéro 1 la saison prochaine

Quand Pecco Bagnaia a franchi la ligne du Grand Prix de Valence, sa Ducati a presque immédiatement été décorée du numéro 1 que seul le Champion du monde peut arborer, en lieu et place de son habituel #63. Les pilotes ont pourtant été rares à adopter ce numéro dans l'ère MotoGP et l'an passé, Fabio Quartararo avait très vite annoncé qu'il conserverait le #20 pour la saison 2022, alors qu'après son sacre en 2020, Joan Mir avait entretenu le suspense jusqu'au début de l'année suivante, pour finalement conserver le #36.

Bagnaia reconnaît ne pas avoir fait son choix et pourrait bien abandonner son numéro habituel pour le #1, ce que plus aucun pilote n'a fait depuis Casey Stoner après son titre en 2011. "Je suis content d'avoir ce genre de problèmes !" s'est amusé le pilote Ducati. "Il faut que j'y réfléchisse avec attention. Tout le monde ne peut pas avoir le numéro 1 mais ça ajoute beaucoup de pression. J'ai toujours aimé les pilotes qui avaient le numéro 1 donc on verra. C'est difficile de choisir."

Les constructeurs apprécient de voir leur moto afficher le #1 du Champion, un avantage indéniable sur le plan de la communication, alors que les pilotes sont souvent très attachés à leur numéro, par superstition mais aussi pour des raisons commerciales puisque comme l'a montré le #46 de Valentino Rossi, il peut devenir une véritable marque déclinée sur les produits dérivés. Depuis que le MotoGP a succédé à la catégorie 500cc il y a 20 ans, seuls Nicky Hayden, Casey Stoner et Jorge Lorenzo ont ainsi abandonné leur numéro pour le #1, même si dans le cas de Lorenzo, il ne l'a fait qu'après le premier de ses trois titres.

Bagnaia n'est peut-être pas aussi attaché au #63 que d'autres pilotes à leur numéro. L'Italien a d'abord porté le #21 en Championnat du monde mais il était pris en Moto2 et il l'a donc doublé pour le transformer en #42. Aucun des deux n'étant disponible quand il a rejoint le MotoGP, il a encore ajouté 21 et a donc roulé avec le #63.

Bagnaia ne se sent pas encore Champion

Si Pecco Bagnaia n'a pas encore pu se pencher sur la question, c'est parce qu'il n'a pas véritablement eu le temps de souffler depuis l'arrivée à Valence, entre le gala dans la soirée, les célébrations du titre une bonne partie de la nuit, le test de mardi et différentes obligations avec Ducati. Le Champion du monde 2022 ne se sent "sincèrement" pas encore comme tel.

"Je ne sens pas que j'ai gagné parce que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir et de me poser. Mais il y a encore du travail, un millier d'événements auxquels je dois assister. Dès que je pourrai éteindre mon téléphone, je serai content."

"J'ai déjà dit que je leur donnais une semaine pour faire ce qu'ils voulaient et après je vais couper mon téléphone, pour réfléchir et me détendre", a-t-il ajouté.