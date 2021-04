Journée prometteuse orientée vers la course pour Bagnaia

Poleman du premier Grand Prix disputé au Qatar la semaine dernière, puis longtemps leader en course avant de céder, ses pneus trop usés pour résister à Maverick Viñales, Pecco Bagnaia s'est relancé en quête de la performance idéale à Losail, vendredi, pour une seconde épreuve sur place. Et c'est avec le sourire que le pilote Ducati a conclu cette première journée, après avoir obtenu des retours prometteurs tant sur le tour lancé qu'en rythme de course.

"Je suis très content de cette journée", assure le pilote italien auprès du site officiel du MotoGP. Une journée qu'il a pourtant entamée avec un étonnant 20e temps en EL1. C'était le fruit de tâtonnements sur sa machine et de réglages qu'il a vite abandonnés pour la suite. "[En EL1] j'avais un peu de mal avec la moto. L'arrière patinait beaucoup et la moto était très difficile à gérer", explique-t-il. "Par rapport au week-end dernier, les conditions étaient très difficiles, car c'était très humide et le pneu arrière glissait beaucoup. Je pensais ne pas être tombé sur le bon pneu, mais en entendant les déclarations des autres, j'en suis arrivé à la conclusion que tout le monde avait le même problème."

Dès le début des Essais Libres 2, une fois la nuit tombée, la donne a changé pour Bagnaia. Passé des pneus durs aux tendres, il a bouclé une douzaine de tours avec la même monte afin de travailler en vue de la course. "On a essayé différentes choses, mais au final j'ai la même moto que la semaine dernière. Il faut juste que j'arrive à mieux gérer les pneus, mais je pense qu'on a très bien travaillé", retient-il.

"J'ai débuté les EL2 en pneus neufs pour faire le plus de tours possibles avec, et avec un niveau de carburant standard, plus élevé que pour le time attack. J'ai très bien commencé, avec un temps de 1'54"0, et mes sensations avec la moto étaient très bonnes, mieux que la semaine dernière, ce qui est très positif", se réjouit-il. "Malgré des conditions de piste difficiles, je me suis senti très bien avec le pneu soft arrière et je pense avoir mieux géré les premiers tours que la semaine dernière. J'ai fait un temps de 1'54"0, et mon rythme a été de 1'54"4-1'54"5, ce qui était donc très bien."

"On a passé plus de temps à faire des tours en pneus usés et j'ai pu être très constant dans mes chronos, sans devoir faire grand-chose. J'ai juste changé un peu mon style de pilotage pour essayer d'économiser mon pneu arrière et ça a très bien fonctionné. C'est très important", souligne Bagnaia. "Ce qui était important pour moi, c'était de voir qu'avec mon deuxième chrono j'étais déjà très proche d'entrer dans le top 10, alors que normalement ça n'est pas le cas. C'est vraiment super pour moi."

Il restait ensuite à profiter de la fin de séance pour se lancer à l'assaut du chrono avec une moto configurée pour la vitesse pure. Une étape essentielle puisqu'il est très probable que les dix premiers pilotes des EL2 soient ceux qui accèderont directement la phase finale des qualifications, ce soir.

"Quand j'ai essayé le time attack, tout est venu très facilement et c'est un autre bon point", se félicite le pilote Ducati, finalement deuxième derrière son coéquipier, Jack Miller. "Je n'ai fait qu'un seul time attack, et j'ai eu la chance de ne pas avoir le drapeau jaune dans mon dernier tour avec [la chute] d'Álex Márquez, parce que dans le tour précédent j'en avais eu un pour Nakagami. J'ai juste fait un tour et il a été bon, suffisant pour entrer dans le top 10. Je pense vraiment qu'il ce sera difficile de battre ce temps en EL3, alors je suis très content."

Se voit-il partir en quête d'une deuxième pole position ce soir ? "Attendons de voir, mais je pense que les conditions seront différentes. Le vent semble devoir être plus fort [samedi], comme pendant la course de dimanche, donc il sera difficile de battre le temps [de la pole position de samedi]. Je crois que toutes les Ducati sont à nouveau très fortes ce week-end, alors on verra, mais si je peux signer une autre pole position j'en serai très heureux. Le plus important sera de partir de l'une des deux premières lignes et ensuite tout ira bien."

"Je pense que nos principaux adversaires sont les Yamaha et les Suzuki en ce moment, et non le vent", ajoute le pilote italien, plus intéressé par la finalisation de sa préparation de la course qu'autre chose. "Les EL4 seront très importants", prévient-il. "La semaine dernière, j'avais eu quelques problèmes en EL4 et je pense que ce week-end, on a mieux travaillé pour faire plus de tours avec les pneus. Je suis très content du travail accompli, car mes sensations avec la moto se sont améliorées par rapport à la semaine dernière."

