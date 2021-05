Bagnaia plus confiant que jamais avant le GP de France

C'est pour la première fois en leader du championnat MotoGP que Pecco Bagnaia se rendra au Grand Prix de France en fin de semaine, grâce à son podium de Jerez, le troisième en quatre courses cette année. Le pilote Ducati pense être en mesure de briller sur le circuit du Mans, où il était performant avant l'arrivée de la pluie et un mauvais départ en 2020, dans une course où les pilotes de Borgo Panigale s'étaient montrés dominateurs.

"L'année dernière, j'ai été fort [au GP de France]", déclare Bagnaia. "J'étais parti septième et j'avais juste été en difficulté le premier jour parce qu'il faisait trop froid, mais ensuite j'avais été compétitif. On avait eu la malchance d'avoir des conditions humides pour la course. Attendons de voir si ce sera mouillé ou non cette année. J'espère que ce sera sec, mais quoi qu'il en soit on y arrivera préparés."

Alors que Ducati vient de décrocher son premier succès de la saison, grâce à Jack Miller, et de s'offrir un doublé inédit à Jerez, Pecco Bagnaia espère poursuivre la dynamique dans les prochaines courses, selon lui toutes favorables à sa Desmosedici, le Sachsenring étant l'unique exception.

"Le Mans est une bonne piste pour nous. Le Mugello est une très bonne piste pour nous, comme Barcelone et Assen. Ensuite, il y aura le Sachsenring, une piste sur laquelle à mon avis on aura beaucoup de mal, puis la Finlande que personne ne connaît pour le moment. Donc, on verra, mais les trois prochaines pistes devraient en tout cas être très bonnes pour nous."

Dans le contexte créé par la pandémie de COVID-19, le calendrier pour la fin de saison reste incertain mais quels que soient les circuits visités, Bagnaia affiche une nouvelle fois sa confiance : "Les pistes extra-européennes, je ne pense pas qu'on s'y rendra cette année non plus. Quoi qu'il en soit, si on devait y aller, elles sont toutes très bonnes pour nous, ce que ce soit le Japon, la Thaïlande, la Malaisie et l'Australie. Ce sont des pistes qui me plaisent beaucoup et qui conviennent très bien à notre moto. On espère tous pouvoir y aller, mais il faudra voir quelle sera la situation par rapport au COVID-19 en septembre et octobre."

La capacité de la Ducati à briller sur toute une variété de terrains semble en effet évidente puisque entre son équipe officielle et le team Pramac, le constructeur a placé deux pilotes sur le podium de toutes les courses cette année, sauf à Portimão, où Bagnaia a été le seul représentant de la marque à repartir avec un trophée. Le leader du championnat ne voit pas beaucoup de faiblesses à la Desmosedici face à la concurrence.

"Je pense que la Ducati est la meilleure moto qu'il y ait, c'est clair. Je me sens bien à tous les niveaux, j'arrive à bien la piloter, à avoir de très bonnes sensations avec l'avant. Évidemment, toutes les motos ont des pour et des contre. Dans les pour de la nôtre, il y a le fait que c'est une moto très rapide et qu'elle a un très bon freinage, une très bonne stabilité. Dans les contre, si on regarde un peu les autres motos, elle souffre peut-être un peu en traction. Mais on y travaille et on a progressé [lors du test de Jerez], alors on verra. Pour le moment, on est contents de notre moto, et selon moi on a encore une marge de progression."

Malgré une machine qu'il juge redoutable, le test post-course organisé au lendemain du GP d'Espagne a été "important" pour Pecco Bagnaia, qui a encore gagné en confiance sur sa machine : "Il y a des doutes qui nous suivaient depuis le Qatar et on a réussi à terminer ce travail-là. J'ai réussi à finir tout le programme de tests qu'on avait planifié, donc tout s'est déroulé de la meilleure façon possible. À mon avis, on a aussi progressé en rythme, on a été rapides, alors c'est très bien."

Bagnaia a gagné en confiance

Assurant préférer la première place du championnat à une première victoire en MotoGP, Pecco Bagnaia impressionne par sa constance au plus haut niveau cette année, ce qui n'était pas acquis après une fin de saison 2020 délicate au sein du team Pramac, à la suite de son premier podium à Misano. Le natif de Turin a revu son approche mais ne la jugera gagnante que si sa bonne forme se confirme.

"Ce qui me manquait l'année dernière, c'était de la confiance en moi et de la régularité. J'essaye de les avoir, on a fait un travail incroyable avec mon coach cet hiver et on va essayer de continuer comme ça. Mais on n'a fait que quatre courses, il en reste 16 alors la route est encore longue. On va essayer de continuer comme ça."

Et pour que cette approche soit gagnante, Bagnaia fera tout son possible pour que la première place au championnat ne se transforme pas en pression négative, en prenant les courses les unes après les autres : "Je dois encore m'y habituer ! [rires] Blagues à part, franchement, je n'y pense pas. Certes, c'est quelque chose de très grand, mais il n'y a que quatre courses de passées, alors ce serait vraiment une erreur de raisonner sur le fait qu'on est premier au championnat et de se mettre à gérer je ne sais quoi. Alors je n'y pense pas, pour le moment je pense simplement à la prochaine course, qui sera celle du Mans, et on verra là-bas. À mon avis, la pression que me donne le fait d'être dans l'équipe officielle m'aide surtout à rester plus concentré dans certaines situations."

Avec Léna Buffa

