Pecco Bagnaia a payé les luttes des premiers tours

Une course mal embarquée a fini sur une belle deuxième place pour Pecco Bagnaia et même s'il voit encore son avance se réduire au championnat, l'Italien a plus que sauvé les meubles dans un week-end dominé par Jorge Martín.

Parti sixième, le pilote Ducati a réussi un meilleur départ que samedi, ce qui lui a permis de remonter au quatrième rang, mais Brad Binder et Álex Márquez l'ont doublé coup sur coup et Marc Márquez a aussi pris l'avantage en début de course, si bien qu'il n'était plus que septième après quatre tours, mais toujours dans la lutte puisqu'il avait moins de 1"5 de retard sur le leader.

Après une lutte musclée avec Marc Márquez, Bagnaia a poursuivi sa remontée en doublant Aleix Espargaró puis en profitant de la chute du deuxième frère Márquez. Il a pu revenir sur les deux leaders mais n'a jamais été en mesure de les doubler, malgré une tentative osée en fin d'épreuve. Troisième à l'arrivée, l'Italien a gagné une place en profitant de la pénalité de Binder, passé hors piste dans le dernier tour.

"Sincèrement, j'étais très content que mon départ soit parfait et que je sois déjà là et de pouvoir contrôler ma course, gérer le pneu arrière", a expliqué Bagnaia en conférence de presse. "Mais avant même la fin du premier tour, la bataille a commencé et j'ai commencé à avoir beaucoup de contacts, de luttes. C'était très intense et je n'ai pas eu le temps de gérer le pneu arrière."

"J'ai juste beaucoup attaqué pour réduire l'écart. Malheureusement, quand je suis revenu sur le groupe, mon pneu arrière n'était pas en très bon état mais j'ai pu revenir et finir la course à la deuxième place, aussi grâce au passage sur le vert de Brad dans le dernier tour. Ce n'est pas mauvais considérant la course que j'ai eue."

Pecco Bagnaia a vu l'arrivée dans la roue de Jorge Martín et Brad Binder

Bagnaia a en effet dû se battre pour décrocher son podium, payant sa qualification en deuxième ligne et l'agressivité dont il a dû faire preuve pour remonter dans le classement : "J'ai eu plus de contacts aujourd'hui qu'hier mais heureusement, grâce au composé plus dur également, j'ai pu plus facilement répondre. Habituellement, avec le pneu le plus dur je me sens mieux, j'arrive aussi mieux à freiner donc je peux avoir un avantage."

"C'était un peu mieux aujourd'hui mais hier, c'était comme aujourd'hui, c'est normal quand on part plus à l'arrière. La sixième place [sur la grille], ce n'est pas si mauvaise, mais c'est dur dans les bagarres. Ça aurait été différent si j'avais été plus à l'avant parce que notre rythme était vraiment excellent avec le composé dur ce matin. Je pense que si j'étais bien parti, j'aurais pu rester devant sans trop user le pneu arrière mais je pense que c'était normal. Il s'agissait d'une des courses les plus funs cette année, pas pour le résultat parce que j'ai encore perdu quatre points, mais c'était fun."

En tête, Martín et Binder ont pu gérer plus facilement leur gomme arrière selon Bagnaia. "Au début, ils étaient déjà devant donc ils faisaient un peu ce travail avec le pneu, ils n'avaient pas besoin de trop solliciter l'arrière", a expliqué le leader du championnat au site officiel du MotoGP. "J'étais dans la situation inverse parce que je devais tout récupérer. Dans les derniers tours, avec moins de motricité au dernier, au premier et au troisième virage, je reprenais un peu au secteur 3 mais ce n'était pas suffisant."

Malgré ce désavantage, Bagnaia a failli réussir l'impossible avec un double dépassement dans l'avant-dernier tour en arrivant au dernier virage, mais il a finalement eu un léger contact avec Martín, et occupait de nouveau la troisième place à la réaccélération.

"Si j'avais réussi ce dépassement, ça aurait été le plus beau des dernières années mon avis. Doubler les deux à l'extérieur du dernier virage, ça aurait été beau. Mais quand on est à l'extérieur, c'est assez normal que le pilote à l'intérieur relâche un peu les freins et te touche, j'aurais fait la même chose. Je m'y attendais un peu mais j'espérais être un peu plus devant. Ce dépassement aurait pu changer un peu le résultat mais je suis très content. Ça aurait été très difficile de faire mieux."

Sur le moment, Bagnaia savait qu'il aurait du mal à faire mieux que troisième : "J'ai essayé mais en sortant du premier et du troisième virage, je n'avais plus de pneu, je perdais toujours beaucoup. Je revenais au secteur 3 mais ce n'était pas suffisant pour être proche. Je m'attendais à ce que Brad double Jorge mais il n'a pas eu l'opportunité parfaite. C'était dur d'avoir une chance pour moi."

C'est finalement grâce à la pénalité de Binder que Bagnaia a gagné une position. Il avait vu l'un des deux leaders sortir trop large au virage 4 dans le dernier tour, sans savoir si c'était à lui que cela profiterait : "C'est sûr que ça aide beaucoup, comme toujours. Je n'ai pas bien vu si c'était Jorge ou Brad mais j'ai vu que quelqu'un passait sur le vert. Je m'attendais déjà à gagner une position. Aucune erreur n'est possible actuellement !"