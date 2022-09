Pecco Bagnaia pénalisé pour l'incident avec Álex Márquez

La quête d'un quatrième succès consécutif se complique pour Pecco Bagnaia. Le pilote Ducati a été sanctionné de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Saint-Marin, en raison de sa responsabilité dans l'incident survenu à la fin des Essais Libres 1.

Bagnaia a ralenti en sortant du deuxième virage, alors qu'Álex Márquez et Enea Bastianini se trouvaient dans son sillage. Márquez a frôlé la machine du vice-Champion du monde 2021, qui a immédiatement présenté ses excuses à l'Espagnol, mais cela n'a pas suffi à convaincre les commissaires de course. Ces derniers ont constaté une infraction à l'article 1.21.2 du règlement et ont donc décidé de pénaliser Bagnaia de trois positions sur la grille.

"Il s'agit d'un manquement aux instructions précises données aux concurrents et aux équipes du MotoGP, d'une perturbation de la séance, et [le comportement de Bagnaia] est considéré comme un pilotage irresponsable, ayant suscité un danger pour les autres pilotes", soulignent les trois commissaires dans leur décision, précisant que Bagnaia et Ducati n'ont pas la possibilité de faire appel.

Les sanctions sont fréquentes lorsqu'un pilote est jugé coupage d'avoir ralenti tout en restant sur la trajectoire et au GP des Pays-Bas, Jack Miller et Franco Morbidelli en avaient tous les deux fait les frais après des incidents similaires au cours des essais libres. La pénalité avait en revanche été différente puisque les deux hommes avaient dû emprunter le chemin du long-lap en course.

Vainqueur de l'une des deux Grands Prix disputés à Misano l'an passé, Pecco Bagnaia a réalisé le sixième temps au cours de la première séance du week-end, dominée par Fabio Quartararo. L'Italien compte 44 points de retard sur le leader du championnat.

