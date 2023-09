Pecco Bagnaia a perdu sa principale force ce vendredi

Cette saison, Pecco Bagnaia a souvent habitué à des vendredis discrets avant de hausser son rythme le samedi, au point d'être parfois invincible le dimanche. Le Grand Prix d'Inde semble débuter sur le même scénario pour le Champion du monde. Lointain 15e dans la matinée et une nouvelle fois distancé durant la majeure partie de la séance dans l'après-midi, il a finalement assuré sa place en Q2 avec le septième temps.

Bagnaia a senti sa moto s'améliorer tout au long de la journée mais doit progresser dans les zones de freinage, où il a pourtant l'habitude de faire la différence face à ses rivaux. "Je suis content du travail effectué parce que comme toujours, le vendredi, nos réglages de base nécessitent un certain travail", a expliqué le pilote Ducati. "Dans la matinée, j'avais du mal au freinage dans certaines parties de la piste, au virages 1, 3 et 12. Puis on a beaucoup travaillé et je me sentais mieux cet après-midi, en pneus neufs aussi, le rythme était bon. Je suis content de ça."

"Malheureusement, on n'a pu faire qu'un seul tour dans le time attack et il s'est bien passé donc je suis content de ça mais il nous manque encore quelque chose, des progrès au freinage parce que j'ai besoin de mes sensations normales et qu'elles me font encore défaut."

"Je ne me sentais pas comme d'habitude au freinage et on doit le comprendre, on doit améliorer ça parce que normalement, je fais la différence au freinage par rapport aux autres, et ici ce n'est pas le cas", a souligné Bagnaia, qui glissait "comme jamais" en abordant le virage 12. "Je sens qu'on peut progresser."

Le leader du championnat peut s'appuyer sur les données des sept autres représentants de Ducati mais il va surtout analyser celles de Jorge Martín, bien placé tout au long de la journée et auteur du deuxième temps au guidon d'une machine identique.

"Je veux faire des comparaisons avec Jorge parce qu'on a la même moto. Il semble que lors des dernières courses, il a trouvé des réglages de base qui fonctionnent bien : à chaque fois que ça commence, il peut s'adapter très vite et très bien à tous les circuits, alors que l'on doit tout le temps travailler. C'est une petite différence."

Pecco Bagnaia souffre au freinage sur le circuit de Buddh

Interrogé sur sa condition physique, moins de trois semaines après l'accident du GP de Catalogne qui a vu Brad Binder rouler sur ses jambes, Pecco Bagnaia n'a pas évoqué de douleur particulière au niveau de son genou droit, où il porte encore un bandage, se montrant surtout préoccupé par la très forte chaleur sur le circuit de Buddh.

"Ce sera plus exigeant dans les conditions chaudes parce que dans la ligne droite opposée, on sent la gorge brûler, les jambes brûlent et en général, notre moto est bonne pour ça. Je ne sais pas pour les autres mais pour moi, c'est assez exigeant. On est prêts pour tout. Physiquement, je ne me sens pas fatigué mais dans ces conditions chaudes, c'est là qu'on le sent le plus. Il fait chaud en Malaisie mais pas autant."

Pecco Bagnaia a également livré un premier verdict sur le circuit de Buddh, jugeant comme de nombreux pilotes le tracé technique. Il s'est également félicité du niveau d'adhérence, supérieur à ses attentes, même si s'aventurer en dehors de la trajectoire peut causer des surprises.

"Je pense qu'on s'attendait à avoir plus de problèmes de grip mais il est là sur la trajectoire. Hors trajectoire, quand on sort un peu large ou qu'on passe sur les lignes blanches, c'est très glissant donc il faut faire très attention, il ne faut pas revenir vite en piste parce qu'on peut perdre l'avant ou l'arrière."

"On s'attendait à avoir moins d'adhérence, à de moins bonnes conditions, mais c'était bien dès le début de la séance ce matin. Je ne pense pas que les chronos vont vraiment être améliorés demain, on va peut-être gagner une seconde mais pas plus. C'est bien. Ils ont fait un très bon travail pour nettoyer la piste."

"Elle est très technique. Certaines portions sont très difficiles, comme le premier virage, parce qu'on n'a qu'une trajectoire et qu'on doit freiner à un point précis. Si on freine un mètre plus tard, on sort large. C'est assez intense pour être assez précis. Il y a aussi le virage 12, je pense que j'ai pris la bonne trajectoire deux fois. J'étais toujours large, c'est très difficile."