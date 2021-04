"Trop tôt pour parler du championnat", prévient Bagnaia

Monté à la deuxième place du championnat, Pecco Bagnaia estime qu'il est préférable de tempérer les espoirs suscités par les résultats qu'il a obtenus lors des premiers Grands Prix, tant le chemin est encore long sur cette saison 2021. Toujours en quête de sa première victoire, parfois manquée de peu, le pilote Ducati a néanmoins donné les signes de progrès notables, récompensés par des performances qui auront été stables au cours des trois premiers Grands Prix.

En qualifications, il peut se targuer d'avoir décroché sa première pole position au GP du Qatar, avant d'être privé d'une seconde réalisation dans cet exercice par une pénalité au Portugal. En course, il a obtenu deux podiums en trois tentatives, et s'il est descendu à la sixième position au GP de Doha c'était en conséquence d'une erreur de pilotage sitôt assumée et qui lui a donné bien des regrets au vu d'un potentiel plus élevé qui était le sien.

À Portimão, malgré son départ de la quatrième ligne, le pilote Ducati a pu retrouver les avant-postes pour effacer la déception des événements de la veille et empocher 20 points qui alimentent un butin déjà dodu. S'il accuse 15 unités de retard sur un Fabio Quartararo capable de la même régularité de performance mais aussi de deux succès qui pèsent lourd, Bagnaia a pris une courte avance sur des adversaires tout aussi redoutables mais moins en réussite (Viñales, Mir) ou ayant perdu de gros points dans des chutes (Zarco, Rins). Son propre coéquipier, Jack Miller, n'a pu empocher que 14 points pour le moment, en proie à bien des soucis depuis le début du championnat.

Pour autant, le discret pilote turinois garde toute la mesure imposée par une saison tout juste entamée. "Il est trop tôt pour parler du championnat", prévient-il. "C'est la première fois que je suis deuxième et il faut que j'attende. Cette année, mon objectif sera d'être constant partout, tout le temps, y compris sur des circuits sur lesquels j'ai été en difficulté l'année dernière. J'y suis parvenu [à Portimão], parce que l'année dernière je crois que j'étais dernier, ou pas loin [il s'était qualifié 15e et avait abandonné dans le premier tour, ndlr]. On a beaucoup progressé, mais il est trop tôt pour parler du championnat."

"Pour le moment, je suis juste content d'être deuxième et j'aimerais continuer comme ça. On sait qu'on va arriver sur des pistes qui me plaisent, comme Jerez, Le Mans, Barcelone ou le Mugello, et là-bas aussi je vais essayer d'être rapide et peut-être que ma première victoire va arriver. Mais pour le moment je ne pense qu'à travailler comme on l'a fait ce week-end, car on a très bien travaillé, et à essayer de faire du mieux possible."

À l'image de Fabio Quartararo, leader du championnat, Pecco Bagnaia dit se sentir "plus fort désormais", après avoir "un peu changé [sa] préparation mentale". Il souligne aussi depuis la reprise de l'activité tous les bienfaits de son travail hivernal, lui qui a mis un point d'honneur à progresser sur ce qu'il considérait comme son talon d'Achille, à savoir sa capacité à livrer une performance immédiate, dans les premiers tours d'utilisation de ses pneus. Moins timoré au guidon, il encense également le travail réalisé dans son stand, aux côtés de Cristian Gabarrini, ingénieur qui a su par le passé accompagner l'éclosion d'un Casey Stoner ou la renaissance d'un Jorge Lorenzo.

"Je pense que nous pouvons rester à ce niveau pour toute la saison", estime Bagnaia auprès du site officiel du MotoGP, lui qui met un point d'honneur à se montrer à la hauteur de son nouveau statut cette saison. "Être dans l’équipe d’usine Ducati signifie qu’il faut toujours être en tête et nous avons démontré [dimanche] que nous pouvons y figurer, parce que j’étais très loin et récupérer toutes ces positions n’a pas été facile. Pour nous, cela signifie que nous sommes forts et que nous travaillons très bien cette saison."

"Nous devons donc continuer sur cette voie. Jerez a été l’année dernière l’une des meilleures courses que j’ai faites. Je n'avais pas fini à la suite d'un problème [technique], mais j’étais deuxième, donc nous devons continuer ainsi et je pense que nous pouvons rester au top comme ça."

Avec Chloé Millois

