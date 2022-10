Bagnaia vainqueur du BMW M Award malgré sa chute

Les avant-dernières qualifications de la saison, disputées samedi à Sepang, ont scellé la victoire de Pecco Bagnaia au BMW M Award, malgré la chute du pilote italien et sa modeste neuvième place sur la grille de départ. Un dénouement sans surprise alors que le pilote Ducati compte cinq pole positions sur un total de 11 qualifications en première ligne après ces 19 Grands Prix sur les 20 que compte le championnat.

Depuis 2003, ce classement récompense les meilleures performances des pilotes MotoGP en qualifications sur l'ensemble de la saison. Il s'agissait initialement de prendre le cumul des chronos tout au long du championnat, mais désormais les résultats des qualifications sont pris en compte sur la base d'un barème de points identique à celui des courses. Une pole position rapporte donc 25 points, une deuxième place 20 points, etc.

Bagnaia l'a emporté en affichant à la fois le plus grand nombre de placements en première ligne et de pole positions, dans une saison qui voit Ducati dominer très nettement cet exercice. On le sait, la marque explose les compteurs avec 14 pole positions cette année, et plus largement une série record de 39 courses (entamée au GP de Valence 2020) pour lesquelles au moins un de ses représentants a figuré en première ligne. Cette année, les huit pilotes Ducati ont été au moins une fois dans le trio de tête des qualifications sur un total de 14 pilotes y ayant accédé, et sept d'entre eux ont connu la pole sur dix polemen au total.

Bénéficiant de 28 points d'avance sur le poleman du jour, Jorge Martín, Bagnaia s'adjuge ce prix honorifique et la BMW M2 CS qui l'accompagne. Martín a profité de sa deuxième pole consécutive pour remonter au deuxième rang du classement devant Fabio Quartararo, qui s'est toujours illustré dans cet exercice depuis qu'il a rejoint la catégorie MotoGP, et qui a été le vainqueur du BMW M Award ces deux dernières saisons.

Deuxième derrière Marc Márquez (invaincu de 2013 à 2019) pour son année de rookie, le Français a pris l'ascendant sur cette compétition du samedi après la blessure du pilote Honda en 2020. Le fait qu'il n'ait décroché qu'une seule pole position cette année, en Indonésie, l'a empêché de véritablement lutter pour cet honneur cette saison, mais sa régularité au premier plan lui permet d'être bien classé.

Au GP de Valence, un autre honneur sera en jeu. Bagnaia tient la corde pour remporter le "Tissot Pole of poles Award" qui récompense le plus grand nombre de pole positions sur l'ensemble de la saison, puisqu'il en compte cinq et son plus proche adversaire, Jorge Martín, quatre. Le Madrilène pourrait revenir à sa hauteur.

Palmarès BMW M Award en MotoGP

Saison Pilote Moto 2022 Pecco Bagnaia Ducati 2021 Fabio Quartararo Yamaha 2020 Fabio Quartararo Yamaha 2019 Marc Márquez Honda 2018 Marc Márquez Honda 2017 Marc Márquez Honda 2016 Marc Márquez Honda 2015 Marc Márquez Honda 2014 Marc Márquez Honda 2013 Marc Márquez Honda 2012 Jorge Lorenzo Yamaha 2011 Casey Stoner Honda 2010 Jorge Lorenzo Yamaha 2009 Valentino Rossi Yamaha 2008 Casey Stoner Ducati 2007 Valentino Rossi Yamaha 2006 Nicky Hayden Honda 2005 Sete Gibernau Honda 2004 Valentino Rossi Yamaha 2003 Valentino Rossi Honda