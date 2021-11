Bagnaia enfin dans le coup à Valence : "Un autre monde"

Pecco Bagnaia n'a jamais été très à l'aise à Valence. Son meilleur résultat a été une quatrième place en 2018, l'année de son titre en Moto2, et il a par la suite éprouvé de grandes difficultés sur ce tracé en MotoGP. Il n'a même pas pu prendre le départ en 2019, une étonnante chute à la sortie des stands l'ayant laissé avec une fracture du poignet, et les deux courses disputées l'an dernier se sont soldées sur une chute puis sur une médiocre 11e place.

Vainqueur de trois des cinq derniers Grands Prix disputés, Bagnaia est dans la forme de sa vie et ne pouvait arriver dans de meilleures dispositions à Valence. Le pilote Ducati a repris là où il s'était arrêté à Portimão, où il s'est imposé il y a moins d'une semaine, en prenant la sixième place en EL1 et la troisième en EL2.

"Je suis content, parce que je pense que c'est le meilleur vendredi que j'ai eu à Valence", résume Bagnaia. "J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me sentais bien dans la matinée sur piste humide et c'était très bien. Dans l'après-midi, dès le début j'ai été très à l'aise, comme lors des dernières courses. On a réussi à tester différentes choses et on sait déjà quoi faire pour les prochains jours. C'est bien donc je suis content."

Cette première journée à Valence est à l'image de la saison que vit Bagnaia, avec de nets progrès par rapport à 2020 : "Les sensations sont bonnes avec la moto et le grip. Par rapport à l'an dernier, c'est vraiment un autre monde. Mais ce n'est pas la première fois que je me sens mieux et plus fort [qu'en 2020]. C'est peut-être parce que j'ai commencé à mieux travailler, peut-être parce que je me sens mieux à tous les niveaux. Je sens que je suis fort ici, pour la première fois."

"Je pense que les progrès réalisés cette année ont été immenses et ça m'aidera sûrement l'année prochaine", a ajouté Bagnaia. "Mais je dois dire que c'est vraiment bien de me sentir aussi bien à Valence, une piste sur laquelle j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je continue, comme à Portimão, à m'amuser à chaque tour que je fais, et ça devrait toujours être comme ça."

"Je suis très content que ce soit le cas. Cette année j'ai trouvé ma dimension. Peut-être que je l'ai trouvée un peu tard mais on travaille de la meilleure façon possible et arriver sur un circuit sur lequel j'ai toujours eu du mal et être toujours rapide, ça me donne une très grande force en vue des prochains jours."

Le virage 2, bête noire de Bagnaia

La seule véritable alerte a été une chute en début de journée, sur un circuit encore très humide et dans une courbe souvent piégeuse pour Bagnaia : "Comme chaque année, je suis tombé au virage 2", a déploré l'homme fort de cette fin de saison sur le site officiel du MotoGP. "Tous les ans, je tombe au deuxième virage de Valence ! Je ne sais pas pourquoi. D'autres pilotes tombent au virage 4, moi c'est le deuxième. C'est comme ça."

"Je me sentais bien, parce que j'étais en tête, je suis tombé puis quand je suis revenu en piste, j'étais dans les mêmes temps donc je me sens bien sur la moto quelles que soient les conditions. C'était la première fois que finissais bien sur piste humide donc on a fait un bon travail."

Et Pecco Bagnaia espère avoir connu sa chute annuelle et être épargné par les ennuis dans les deux derniers jours du week-end : "Je croise les doigts. J'espère ne plus tomber au virage 2. C'est une malédiction ! Tous les ans ! Je préfère que ça s'arrête."

Avec Léna Buffa