Pedro Acosta a encore "plus de 90%" de choses à apprendre

Pedro Acosta a poursuivi méthodiquement son apprentissage du MotoGP au test de Losail. Alors qu'il avait marqué les esprits en ne quittant pas le top 10 à Sepang, l'unique débutant de la saison 2024 s'est cette fois fait plus discret en prenant la 15e place lors des deux journées. À la fin du test, son déficit est de plus d'une seconde sur Pecco Bagnaia, alors qu'il était à 0"683 en Malaisie, sur un circuit pourtant plus long.

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette différence. La KTM a semblé moins performante à Losail et Acosta a passé moins de temps en piste, deux journées contre un total de six à Sepang, où il avait participé au Shakedown préalablement au test officiel. Cette capacité à vite entrer dans le rythme, qui sera cruciale sur les Grands Prix, était justement l'une des préoccupations du champion en titre du Moto2.

"Pour moi, une interrogation avant le début du test était la vitesse à laquelle on pouvait s'adapter à cette piste, y compris pour adapter mon pilotage à une MotoGP, et c'était assez sympa parce qu'après six jours en Malaisie, on était à six dixièmes, et là on est à huit dixièmes", notait Acosta lundi soir. "Pour le premier jour, ce n'est pas énorme. Je suis 15e parce que tout est super serré, il faut qu'on soit satisfaits. On arrive à gérer ces nouvelles choses assez vite pour moi en MotoGP. C'était plus qu'une bonne journée."

"D'un côté, c'était difficile, dans le sens où j'ai besoin de plus de tours que les autres pour comprendre comment piloter, quelles sont les trajectoires, etc", ajoutait-il. "De l'autre, j'ai plus d'expérience qu'à Sepang et quand je reviens dans le garage, je sais plus ou moins ce dont j'ai besoin comme changement sur la moto. C'est assez dur à dire mais je sens qu'on arrive, lentement mais sûrement."

Pedro Acosta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La journée de mardi a cependant permis à Pedro Acosta de mesurer le chemin qu'il lui reste à parcourir pour être au niveau des pilotes déjà présents la saison dernière, et dont l'expérience fait encore une différence importante.

"Si je pouvais choisir, j'aimerais être devant, mais on ne peut pas choisir. En tout cas, je suis content parce qu'on a beaucoup amélioré le rythme, on a beaucoup progressé dans le garage, on a beaucoup amélioré le chrono. J'ai dit qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire moins bien, mais on en est au stade où on en est."

"On a fait huit journées de tests et on sait que ce n'est pas suffisant face à l'expérience de ces gars. À la mi-journée, j'étais cinquième mais quand ils ont commencé à faire des chronos, boum, ils savent comment le faire. J'ai appris beaucoup de choses mais il en reste plus de 90%, le chemin est encore long, long, sur la gestion, les discussions dans le garage... Je pense qu'on doit être satisfaits, même si on ne l'est pas suffisamment."

Acosta "pense" néanmoins être prêt pour le début de la saison après avoir bouclé sa première simulation de course à Losail en roulant à un rythme encourageant... même si cette dernière a été marquée par une petite chute : "Il y a eu deux ou trois tours dans lesquels j'ai fait de grosses erreurs parce que j'ai eu des blocages au premier et au 16e virage. Je suis sorti large et je suis tombé au tour 4. Je me suis dit que je ne pouvais plus tomber."

Pedro Acosta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dans ces 22 tours, le rythme général était bon. J'ai aussi travaillé sur les cartographies liées à la consommation et ces choses-là pour être prêt à comprendre tout ça. C'était bien. On a un peu manqué de temps parce qu'on a commencé à faire le time attack tardivement, trop tard, mais on a gagné une demi-seconde. On aurait peut-être pu faire un peu mieux mais on est là, on n'est pas très loin."

Cette dernière journée avant le lancement de la saison a été riche d'enseignements pour le pilote Tech3, satisfait d'avoir tenu le coup physiquement alors qu'il a été le deuxième homme le plus actif en piste, derrière son coéquipier Augusto Fernández.

"C'est vrai qu'on a fait 72 [tours], c'est le premier jour où je commence à ressentir la fatigue. J'ai fait beaucoup de tours, une simulation de course, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai aussi fait deux time attacks dans l'après-midi, peut-être trop tard pour moi, des essais de départ... Il y avait beaucoup de choses. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les faire. On a utilisé une grande partie du temps à disposition pour faire ces choses, mais ma condition physique était bonne pendant la [simulation de] course. OK, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais c'est un bon point de départ."