KTM prévoit de lancer Pedro Acosta en MotoGP en 2024

Le chemin de Pedro Acosta jusqu'au MotoGP est déjà tracé. Le pilote de 17 ans, membre de la KTM GP Academy, a très vite marqué les esprits en Moto3, s'imposant dès sa deuxième course au GP de Doha, malgré un départ depuis l'allée des stands. Il domine maintenant la catégorie de la tête et des épaules grâce à cinq succès et huit arrivées dans le top 4 en seulement 11 départs. Son principal rival, Sergio García, accuse un retard de 41 points.

Une arrivée d'Acosta en Moto2 dès 2022 était attendue, d'autant plus que le team Ajo, dont il porte les couleurs en Moto3, a deux places libres à l'échelon supérieur à la suite des titularisations de Remy Gardner et Raúl Fernández chez Tech 3 en MotoGP. Selon les informations de Motorsport.com, Acosta a signé un contrat de trois ans directement avec KTM, qui prévoit son passage en Moto2 chez Ajo l'an prochain avant une arrivée en MotoGP d'ores et déjà programmée pour 2024. L'information devrait être confirmée dans les prochains jours.

Des sources qui ont eu connaissance du contrat d'Acosta ont précisé qu'aucune clause ne lui permettait de rejoindre le MotoGP avant 2024. Le but de KTM est de lui retirer de la pression et de lui permettre de prendre son temps pour s'adapter à la catégorie Moto2. Son contrat rappelle celui de Jorge Lorenzo, recruté par Yamaha deux ans avant ses débuts en MotoGP en 2008.

Dans l'équipe KTM factory, Miguel Oliveira est sous contrat pour la saison 2022 et Brad Binder s'est récemment engagé jusqu'en 2024. Chez Tech3, la présence de Fernández est en théorie assurée jusqu'à fin 2023 mais l'Espagnol ne serait pas satisfait de cet accord. Des rumeurs ont évoqué une possible rupture du contrat et on sait qu'il a mené des discussions dans le team Petronas avant d'être confirmé chez Tech3, mais le départ du sponsor malaisien pourrait profondément modifier les projets du team SRT.

Dans le team Ajo engagé en Moto2, Pedro Acosta devrait faire équipe avec Augusto Fernández, sans lien de parenté avec Raúl et actuellement coéquipier de Sam Lowes chez Marc VDS.

