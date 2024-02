Pedro Acosta veut gagner en muscle pour s'adapter au MotoGP

Pedro Acosta va devoir s'adapter au MotoGP cette année. Cela veut dire faire face à une attention médiatique en hausse, un format de week-end plus intense qu'en Moto2 en raison des courses sprint, mais aussi et surtout une machine plus puissante, et donc plus physique. Entre sa première journée sur la KTM, au test de Valence, et le Shakedown de Sepang, le pilote Tech3 a cherché à gagner en masse musculaire pour s'adapter à cette nouvelle contrainte.

"Je me suis beaucoup entraîné entre chez moi et chez Red Bull", a précisé Acosta avant de reprendre la piste pour ces trois journées intenses, dont il a fini par signer le meilleur temps. "Ils [le Red Bull Athlete Performance Center] nous permettent de progresser. Je dois gagner en muscle dans les épaules, les bras, au niveau du torse aussi, pour gérer un peu plus la puissance et les changements de direction. Un week-end de MotoGP est assez stressant par rapport à il y a quelques années. C'est juste ça, gérer ces sollicitations pendant un week-end."

Avec ses 171 cm, Acosta figure dans la moyenne basse des pilotes de MotoGP et rend 9 cm à son coéquipier Augusto Fernández. Il pourra donc rester plus léger que son compatriote : "[J'ai pris] 3 kg pour le moment. Je faisais 60 kg avant le test de Valence, maintenant c'est 63 ou 63,5, quelque chose comme ça. Sincèrement, l'objectif est d'arriver à 65, je pense que ce sera dans la moyenne. Vous pouvez voir que je suis assez petit par rapport à Jack [Miller] et Augusto."

"Franchement, je n'ai pas de programme pour le moment", a ajouté Acosta, qui compte surtout sur l'accumulation des journées de tests pour s'adapter physiquement mais aussi découvrir les spécificités de la discipline : "Il ne faut pas perdre de temps sur la moto, il faut juste faire des tours. Il faudra comprendre l'électronique, comment piloter la moto, comment sont les pneus, comment sont les devices..."

Pedro Acosta

Pour préparer tous ces changements et s'intégrer autant que possible à son nouvel univers, Pedro Acosta a passé du temps en Autriche, dans les installations de Red Bull destinées à la préparation physique des sportifs liés à la marque, mais aussi pour aller à la rencontre des membres de KTM et travailler à l'usine de la marque à Mattighofen.

"J'ai passé une semaine en Autriche en soufflerie. Je suis allé tous les jours à l'usine pour passer du temps avec les gars et essayer de me rapprocher un peu d'eux. Après trois ans dans le même groupe de personnes, ce n'est pas difficile mais c'est assez bizarre de changer de garage, de parler à d'autres personnes. J'essaie juste de me rapprocher d'eux parce que je pense que ce sera important de créer un lien avant le début de la saison."

Le membre de Tech3 avec qui Pedro Acosta doit particulier tisser des liens est Paul Travathan, son chef mécanicien, et même si changer totalement d'environnement apporte son lot de difficultés, il a très vite pris ses marques avec le Néerlandais : "Ce n'est jamais facile de changer après avoir passé trois ans entouré du même groupe de personnes, entre les équipes Moto3 et Moto2."

"Il y a deux semaines, j'ai passé quelques jours en soufflerie en Autriche, avec les gens de l'équipe, et je lui ai dit 'Tu es l'une des personnes avec qui c'est le plus facile de travailler'", a précisé Acosta. "Il est assez direct. Il vient des Pays-Bas, il est assez clair, il va directement au sujet et il n'essaie pas de convaincre qui que ce soit. Si on fait du bon travail, il le dira ; si on fait du mauvais travail, il le dira. Je suis plutôt content."

"L'un de mes mécaniciens du Moto2, Adrian, arrive aussi dans l'équipe, ce qui va un peu m'aider à me rapprocher d'eux. Pour le moment, on a passé pas mal de temps ensemble même s'il n'y a pas eu beaucoup de journées. Je pense que ce sera une bonne saison pour nous."