Acosta touché par le soutien de KTM : "Ils se sont donnés à 120% pour moi"

Le 28 novembre, deux jours après avoir bouclé son dernier Grand Prix en Moto2, Pedro Acosta faisait ses débuts au sein du team Tech3, avec lequel il va intégrer la catégorie reine. Très attendu, il a alors bouclé 70 tours de piste à Valence, plaçant sa KTM RC16 à 1"2 du meilleur temps et à 0"4 de son coéquipier, Augusto Fernández, arrivé un an plus tôt.

Se sent-il à présent un pilote MotoGP à part entière ? "Pas pour le moment, ça n'était qu'une journée", répond l'étoile montante espagnole lorsque Motorsport.com l'interroge quelques jours plus tard. Pourtant, c'est avec un regard déjà très professionnel que le jeune pilote de 19 ans dresse le bilan de ces premiers pas parmi l'élite, touché par le soutien que lui a témoigné KTM avec l'organisation mise en place autour de lui.

"J'ai été super content de la façon dont la journée s'est déroulée, la manière dont les gens m'ont entouré, dont l'équipe s'est comportée. KTM a tout changé, de la plus petite chose à la plus grande, pour m'aider à être content au sein de l'équipe, à me sentir à l'aise. Ils m'ont mis avec Paul Trevathan, qui était avec Pol [Espargaró] dès les premiers jours [du programme] KTM et qui connaît parfaitement la moto. Je suis très heureux de l'avoir à mes côtés, étant donné comment il travaille chez KTM. Ça a été une bonne journée."

Acosta a bien vu que KTM, qu'il connaît depuis longtemps, mettait le paquet pour le satisfaire. "C'était agréable de voir que KTM met tout en œuvre pour moi, et plus encore. Ils ont créé un groupe de personnes extraordinaires autour de moi, du chef mécanicien jusqu'aux [ingénieurs] de données, les [ingénieurs] de stratégie et les mécaniciens. Ils m'ont aidé en me faisant venir avec un mécanicien d'Ajo Motorsport pour la saison prochaine."

"Ils se sont donnés à 120% pour moi, c'était énorme. Et à chaque fois que je descendais de la moto, j'avais 20 ou 30 personnes autour de moi, c'était fou ! C'était bien. Ils investissent beaucoup d'efforts pour moi. Alors je vais essayer de faire du bon travail cet hiver, pour aller en Malaisie et essayer d'apprendre encore beaucoup plus [à la reprise des tests]."

Photo de: GasGas Factory Racing Pedro Acosta s'est senti bien accompagné pour son premier test en MotoGP.

Le satisfaire était clairement l'une des missions de KTM pour ces premiers essais de l'intersaison. Car Acosta est de ces pépites que le constructeur ne veut plus laisser partir, après avoir perdu Jorge Martín puis Raúl Fernández pour différentes raisons ces dernières années. La direction de Mattighofen a pourtant tenté de freiner son impatience, lorsqu'il est apparu que la marque n'aurait pas assez de motos pour faire rouler ses cinq pilotes en MotoGP. En vain, et c'est donc Pol Espargaró qui en a fait les frais. Acosta savait depuis longtemps que 2024 serait l'année de son passage en MotoGP et il n'avait pas l'intention de repousser l'échéance, c'était donc à prendre ou à laisser pour KTM.

"Je savais que j'avais une place en MotoGP, mais je ne savais pas où", nous explique le jeune pilote. "J'étais calme parce que je n'avais pas besoin de discuter avec Pit [Beirer] ou qui que ce soit de l'usine. J'ai simplement fermé les yeux et j'y suis allé, parce que je ne pouvais pas faire plus qu'obtenir de bons résultats. Si on obtient de bons résultats, tout suit."

"Et s'il était possible d'arriver avec KTM, j'allais être l'homme le plus heureux au monde. Mais d'un autre côté, si ça n'avait pas été possible, si ça n'avait pas été pour moi, eh bien tant pis. J'ai de la chance parce que je pense que j'ai le meilleur manager du paddock et il est certain que si je n'avais pas pu aller [en MotoGP] avec KTM, il aurait trouvé la solution pour que j'y aille d'une autre manière. Mais ça a été très sympa de connaître le plan de KTM pour ces quelques années. Ça va être intéressant de continuer à travailler avec eux", ajoute Pedro Acosta, que l'on suppose sous contrat pour plusieurs saisons.

Aucun objectif pour ses débuts, ou presque

Avant lui, KTM a fait débuter d'autres pilotes très prometteurs dans la catégorie reine. Brad Binder sort du lot, en ayant remporté son troisième Grand Prix MotoGP, à Brno en 2020. Et puisqu'on le compare depuis ses débuts à Marc Márquez, il est aussi régulièrement rappelé à Pedro Acosta que le #93 s'était imposé dès son deuxième départ en MotoGP et avait disputé toute l'année au top, jusqu'à remporter le titre.

Pedro Acosta, lui, est entré dans le cercle des vainqueurs dès son deuxième Grand Prix en Moto3, où il n'a fait qu'un an, avec le titre à la clé. En Moto2, il a connu la victoire à son huitième départ et, après sa cinquième place au championnat la première année, il a remporté le titre la seconde. Mais en MotoGP, il assure n'avoir aucun objectif… tout en s'imaginant déjà obtenir un bon résultat lors du Grand Prix d'ouverture, au Qatar, puisqu'il y aura réalisé des tests de pré-saison quelques jours plus tôt. Prudent, il sait déjà que sa première course ne sera pas forcément représentative de la suite.

"[Je n'ai] pas d'objectifs pour la saison prochaine. On a beaucoup de choses à apprendre. Imaginez, par exemple, qu'on ait de bons réglages après le test IRTA au Qatar, une bonne électronique, et qu'on arrive à se battre pour un podium. Mais peut-être que tout changera à la course suivante. Alors, je vais essayer d'avancer course après course, en tentant d'apprendre le plus possible et de mettre en pratique à chaque course tout ce que j'aurais appris à la course précédente. D'utiliser cette expérience, parce que c'est ce qui va m'aider à grandir."

Il y a des jours où l'on gagne ensemble et d'autres où l'on perd seul. Il faut l'accepter.

Jusqu'ici, les succès qu'Acosta a connus ont créé deux camps : il y a ceux qui pensent qu'il est bel et bien le Márquez de la nouvelle génération, capable de devenir un des plus grands champions de la discipline ; et ceux qui l'imaginent échouer après une ascension trop rapide et des statistiques qui seraient trompeuses face à celles d'autres pilotes ayant couru plus longtemps dans les petites catégories. Pour lui, tous ces débats ne méritent tout simplement aucune attention.

"Les gens peuvent parler et penser ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui je ne pense pas à ce dont les gens parlent. Si, un jour, Pit [Beirer], Jens [Hainbach] ou qui que ce soit d'autre chez KTM vient me dire 'mec, tu es complètement stupide', alors peut-être que je commencerai à penser [à ce que les gens disent] parce que ce sont mes patrons. Et pareil pour Aki [Ajo] et Hervé [Poncharal]. Les gens qui m'entourent me connaissent depuis que je suis gosse."

"Les gens autour de vous peuvent dire ce qu'ils veulent : quand vous gagnez, vous êtes le meilleur et quand vous perdez, vous êtes un perdant. Je ne sais pas... Quand on dit quelque chose de bien, on est un héros et quand on fait une erreur, on est l'enfer. Ça n'est pas facile, mais il faut l'accepter. C'est comme ça."

Même s'il a effectivement obtenu de grands résultats dès ses débuts en Grand Prix, le jeune Espagnol sait relativiser. "Dans les bons jours, tout le monde sera à vos côtés et dans les mauvais jours, peut-être que personne ne le sera. C'est difficile à dire, mais il y a des jours où l'on gagne ensemble et d'autres où l'on perd seul. Il faut l'accepter. Et c'est quelque chose que j'ai accepté dès le premier jour. On vient ici pour gagner et tout ce qui n'est pas une victoire est un mauvais résultat." Pour quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est une vision des choses tout de même assez claire.