Pour Pedrosa, Aleix Espargaró est la révélation de 2022

Le plateau MotoGP tel qu'il se présentait lors du coup d'envoi du championnat 2022 dénotait sur un point en particulier. Parmi les 24 pilotes engagés, un seul n'avait jamais remporté de Grand Prix quelle que soit la catégorie. Faisant pourtant partie des vétérans, Aleix Espargaró comptait en tout et pour tout deux pole positions et trois podiums, si bien qu'après 17 ans de carrière mondiale, il était en droit de croire que son heure était passée, et qu'il a même envisagé la retraite à l'hiver 2019.

Et puis, le sport nous a offert l'une de ses belles histoires. Leader d'un programme Aprilia en profonde mutation, l'aîné des frères Espargaró s'est trouvé aux premières loges pour tirer profit des progrès colossaux de la RS-GP, et sa hargne retrouvée a fait le reste. Peu à peu, il s'est hissé dans la hiérarchie, jusqu'à devenir un candidat régulier au top 5 puis à monter sur le podium l'été dernier.

Cette saison, un nouveau cap franchi dans le binôme qu'il forme avec sa moto l'a mené à cette concrétisation tant attendue, celle d'une première victoire remportée en Argentine. Mieux, Espargaró brille par sa régularité, seul pilote à avoir marqué des points à chaque course, et le voici solidement installé dans la partie haute du classement général et distancé de seulement 21 points par Fabio Quartararo alors que le cap de la mi-saison est passé.

"Sans aucun doute, il est la révélation", salue Dani Pedrosa dans une interview pour Marca, lui qui s'est si souvent trouvé dans cette position de candidat au titre sans jamais parvenir à l'emporter en MotoGP. "Ça n'a pas été quelque chose de soudain ou un hasard sur deux ou trois courses. Ça s'est maintenu à chaque séance et à chaque course, et dans toutes les conditions, même si l'on n'a pas vu beaucoup de pluie ces derniers temps. On peut dire qu'il a été aux avant-postes à chaque course."

"Aujourd'hui, malgré la variabilité que l'on observe dans la catégorie et l'égalité des temps, qui peut vous faire passer d'une bonne position à une mauvaise même en ne perdant pas beaucoup de temps, il se maintient devant. Il en fait un peu plus que les autres, et ça suffit parfois."

KTM attend les fruits de ses changements

Le clan KTM est bien moins à la fête qu'Aprilia, cette saison livrant des résultats irréguliers de la part du constructeur autrichien. Pour Pedrosa, pilote d'essais de la marque, force est de constater qu'il est aujourd'hui plus difficile d'inverser la tendance qu'à l'époque où Mattighofen pouvait intervenir sur sa machine en cours de saison, sans grandes restrictions.

"Il y a eu quelques changements et on en attend les fruits. D'un autre côté, on a des choses plus importantes à changer sur la moto, comme le moteur, et cela n'est pas possible à cause du règlement. Il sera très intéressant de voir si l'on arrive à progresser [sur ce point]", souligne-t-il.

"En attendant, il nous faut beaucoup travailler sur l'équilibre du châssis, qui est l'un de nos principaux problèmes. On continue à beaucoup utiliser les pneus durs à l'avant et l'une des grandes difficultés est quand, à cause de l'allocation de pneus, on ne peut pas en utiliser de plus dur que les autres. Lorsque l'on utilise des pneus tendres ou medium, on perd un peu et il faut que l'on essaye d'améliorer cela."

Lire aussi : KTM sent que la compétitivité du plateau masque ses progrès

Aux manettes du développement de KTM depuis trois ans, Pedrosa a joué un rôle majeur dans la progression du constructeur, qui a atteint la victoire en 2020 et perdu les concessions règlementaires par la suite grâce au cap passé dans ses résultats. Aligné en tant que wild-card sur un Grand Prix l'an dernier, le pilote espagnol exclut aujourd'hui de renouveler l'expérience tant qu'il n'a pas de développement à évaluer en conditions de course.

"En principe non", répond-il lorsqu'il lui est demandé si les fans vont bientôt le revoir sur la grille, "parce que ce qui est intéressant, c'est de le faire quand il y a des évolutions à essayer. S'il y avait quelque chose que les pilotes officiels ne peuvent pas utiliser en raison du règlement, alors cela aurait du sens."