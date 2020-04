Pedrosa n'exclut pas une wild-card si KTM a besoin de lui

Ça n'est pas à proprement parler un retournement de veste, mais c'est une petite phrase qui marque tout de même une véritable détente dans la position ferme jusqu'à présent affichée par Dani Pedrosa. Car, si l'idée d'une wild-card ne lui a "pas traversé l'esprit" pour le moment, elle ne suscite plus chez lui de rejet catégorique.

En retraite depuis la fin de la saison 2018 après 13 ans de bons et loyaux services parmi l'élite, sans compter les cinq qu'il a passés dans les catégories inférieures avec à la clé trois titres mondiaux, le pilote espagnol fait partie des plus grands vainqueurs en MotoGP sans toutefois avoir réussi à accrocher la couronne. Pendant 16 saisons consécutives, entre 2002 et 2017, celui qui s'est reconverti en tant que pilote d'essai pour KTM a réussi à remporter au moins une course chaque année, une série meilleure que celles de Valentino Rossi (14), Giacomo Agostini (12) ou encore Jorge Lorenzo (11). Un palmarès qui compte, indéniablement.

Alors que son retrait de la compétition avait semblé lui apporter un véritable soulagement à l'époque, Pedrosa n'a jamais, depuis, demandé à reprendre du service et à retrouver la grille de départ pour un one shot. Ce week-end, cependant, lors d'une intervention sur la chaîne espagnole DAZN, le Catalan a évoqué l'hypothèse de disputer une wild-card et ce, pour la première fois, sans la rejeter catégoriquement.

Établissant un parallèle avec Jorge Lorenzo, devenu pilote d'essai chez Yamaha et qui a annoncé son intention de s'aligner en tant que wild-card sur une ou plusieurs courses cette année, Dani Pedrosa a indiqué que sa situation était "très différente" de celle de son ancien adversaire. "Je ne sais pas quelles sont ses motivations, qu'il s'agisse d'essayer des choses ou d'une envie personnelle de courir, ou les deux. Mais il est clair que c'est différent de monter sur une moto avec laquelle tout va déjà et de devoir juste apprendre le circuit. En tout cas, pour le championnat et les fans, c'est bien de voir Jorge courir à nouveau", estime-t-il.

Les fans auraient dû revoir Lorenzo en piste à l'occasion du Grand Prix de Catalogne, en juin, le premier pour lequel il avait été annoncé avant que l'épreuve ne soit reportée à une date inconnue à cause de l'épidémie de COVID-19. Qu'en est-il de leur souhait de revoir Pedrosa en course ? "Pour l'instant, ça ne m'a pas traversé l'esprit", répond celui-ci. "La moto requiert du travail. On teste des pièces individuellement et la course n'est pas le bon moment pour cela. À moins d'y aller avec une moto de l'année prochaine, à tester dans des situations qui ne se présentent que pendant un Grand Prix, alors là oui", suggère Pedrosa.

Ces circonstances très spécifiques pourraient donc éventuellement constituer le scénario adéquat pour Dani Pedrosa, qui n'exclut pas dès lors de répondre présent si KTM a besoin de lui. Admettant qu'il serait "très difficile" d'envisager que Lorenzo et lui puissent se retrouver sur une même course, le Catalan ajoute : "En principe, je ne reviendrai pas, ce n'est pas ce qui est prévu dans le projet KTM, mais si à un moment donné, on considère que cela est bénéfique pour le développement [de la moto], alors on en parlera."