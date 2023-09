Pedrosa impressionne encore : "J'étais très proche du podium"

Pour sa deuxième apparition de l'année en wild-card, Dani Pedrosa a encore impressionné ce dimanche au Grand Prix de Saint-Marin, avec une performance de haut vol qui l'a vu échouer au pied du podium malgré une entame de course délicate. Le pilote d'essais de KTM s'est débarrassé de Maverick Viñales dès le départ et il était quatrième, mais il a eu du mal à gérer son pneu arrière, ce qui a permis à Brad Binder de le doubler.

"Un week-end sympa", a résumé Pedrosa. "Je suis content et j'ai vraiment apprécié cette course. J'ai eu un peu de mal avec le pneu arrière en début de course parce que je n'ai pas pu le faire monter suffisamment en température. Je me suis fait quelques frayeurs dans les premiers tours et j'ai perdu le contact avec les trois premiers."

"Puis Binder m'a doublé. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit 'OK, passe' parce que j'avais du mal avec le grip sur le moment. Après, le pneu a pris de la température et j'ai maintenu l'écart, puis Binder est tombé."

Pedrosa a ainsi récupéré la quatrième place et, comme samedi, il a entrevu une possibilité de podium. L'écart avec Pecco Bagnaia, qui le devançait, a fait le yoyo et il n'a finalement jamais été en mesure de se rapprocher suffisamment du Champion du monde en titre pour porter une attaque.

"J'ai récupéré la quatrième place et après trois ou quatre tours, j'ai vu que je ne perdais ou gagnais rien, donc j'ai essayé de rouler un peu plus vite et je suis entré dans la fenêtre des 1'31. Je voyais que je revenais et une fois presque dans le groupe, j'ai eu un gros highside et j'ai failli tomber. J'ai encore perdu le contact."

"J'étais quatrième, pas loin des trois premiers et je me disais que si je pouvais me rapprocher, peut-être que je pouvais me battre pour le podium s'ils s'affrontaient et qu'il y avait une opportunité. Dans les derniers tours, Pecco avait un peu plus de mal, je pouvais le voir. Puis je me suis dit que j'allais attaquer un tour pour essayer de me rapprocher et peut-être porter une attaque dans les deux derniers tours. Je l'ai fait, j'étais juste derrière immédiatement et quand il a senti que je revenais, il a mis ce qui lui restait d'énergie et il a pu me contenir."

Dani Pedrosa n'a pas pu attaquer Pecco Bagnaia

"J'étais très proche du podium, c'était une course similaire à celle d'hier, juste plus longue. C'était un week-end vraiment cool donc je suis content. Merci à mon équipe et à tous les mécaniciens, ils ont fait un excellent travail."

Seule ombre au tableau, la direction de course a annoncé après l'arrivée que Dani Pedrosa avait roulé en dessous de la pression autorisée pendant plus de la moitié des tours. Cette infraction étant apparue récemment, elle ne vaut pour le moment qu'un avertissement lorsqu'elle est commise pour la première fois et la quatrième place de l'Espagnol n'a pas été menacée.

Puisqu'il n'est présent que ponctuellement, Pedrosa aurait même pu se passer totalement de respecter la pression minimale mais selon lui, c'est parce qu'il s'est retrouvé quelques tours sans pilote devant lui que son pneu a chuté en température, faisant ainsi diminuer la pression.

"Je ne contrôle pas la pression qu'ils mettent dans les pneus, ils la gèrent avec notre technicien de Michelin. C'est peut-être parce que j'ai perdu le contact et que je roulais seul, ça n'a peut-être pas suffisamment fait monter la pression. Hier, elle était plus haute et en fait, les sensations étaient meilleures. J'ai eu du mal."

La mission du week-end est accomplie

Si cette quatrième place a épaté les observateurs, le résultat brut n'était pas le véritable objectif de Dani Pedrosa ce week-end, aligné par KTM pour mener des essais en vue du test de lundi, comme à Jerez en début d'année. Le triple vice-Champion du monde a également pu observer les autres machines dans des conditions de course, la Ducati en tête.

"Il y a encore du travail mais je pense que les courses se sont bien passées, la moto a été assez performante. Je ne peux pas me plaindre. Je pense qu'on voit les domaines sur lesquels on doit travailler par rapport à Ducati. Le résultat d'ensemble, les informations que l'on a et les zones sur lesquelles on doit travailler sont assez claires."

Dani Pedrosa a testé un châssis en carbone à Misano

"On a fait un bon travail et on est vraiment satisfaits des résultats des deux wild-cards", a souligné Pedrosa. "On a atteint deux objectifs différents à chaque wild-cards et on est satisfaits de nos performances."

Ce week-end, le principal objectif était de tester un châssis en carbone en course et Pedrosa est sorti satisfait de cette évaluation : "La moto a été assez performante. Le plus important était de voir les performances en roulant avec d'autres pilotes, dans l'aspiration. Je vois qu'on peut encore améliorer des choses. Ce n'est que le tout, tout, tout début et on a décidé de profiter de cette opportunité pour l'utiliser en course afin d'en découvrir plus. Demain, nos pilotes [titulaires] vont l'utiliser."

Ce Grand Prix de Saint-Marin était le dernier de l'année pour Dani Pedrosa, mais sera-t-il également le dernier de sa riche carrière ? "Je ne sais pas", a simplement répondu l'intéressé, ne fermant ainsi pas la porte à une nouvelle apparition l'an prochain.