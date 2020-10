Moins de tests pour KTM : Pedrosa se voit faire plus de tours en 2021

Les victoires et les podiums obtenus par KTM cette saison ont pour conséquence la perte des concessions qui étaient accordées au constructeur autrichien depuis son engagement dans le championnat en 2017. Dès la fin août, après le deuxième succès de la RC16, la marque et ses deux équipes ont perdu la liberté de réaliser des tests sans restrictions, et à partir de 2021 les autres avantages qui lui ont permis de se hisser parmi les concurrents de premier plan championnat lui seront retirés.

Lire aussi : Perte des concessions : ce que ça signifie pour KTM

Acteur majeur de la progression de la marque, Dani Pedrosa a pourtant assuré que son travail en tant que pilote d'essais ne serait pas impacté en 2021. "En ce qui concerne les tours [que je pourrai boucler], je pense que je n'aurai aucun problème", a expliqué le pilote espagnol lors d'une conférence de presse organisée pour donner le coup d'envoi du test qui se tient mercredi et jeudi à Portimão.

"Ce qui sera plus limité, ce sont les circuits sur lesquels je pourrai rouler", a-t-il poursuivi, confiant que l'interdiction pour les pilotes de course de mener des tests quasiment à n'importe quel moment de l'année et sur n'importe quel circuit lui permettra de réaliser de plus grosses journées lors de ses propres séances. "Je pense que je vais pouvoir faire plus de tours qu'aujourd'hui, car jusqu'à présent lorsque les pilotes officiels participaient à des essais, ils m'enlevaient des pneus. Je faisais donc moins de tours et je devais doser [mon travail]. Maintenant, [ce seront deux programmes] séparés et ils ne pourront pas utiliser mes pneus."

La perte des concessions engendrera d'autres conséquences majeures pour KTM, particulièrement dans l'évolution technique de la RC16 compte tenu de la fin de la liberté de développement du moteur et du nombre plus limité de blocs pouvant être utilisés au cours de la saison par les pilotes de course.

"C'est un changement important pour KTM. Jusqu'à présent, cela a été très positif, surtout l'année dernière et cette année où nous avons fait beaucoup de tests et roulé sur de nombreux circuits. Cela nous a aidé à faire ces pas en avant", a admis Dani Pedrosa.

"Mais maintenant que les points [de concession] sont atteints, il va nous falloir nous réadapter un peu. Nous ne pourrons pas réaliser d'essais sur autant de circuits ni apporter de changements à la moto pendant la saison. Il va falloir nous adapter à une nouvelle stratégie. Combien allons-nous perdre avec ce changement ? Je ne sais pas. Mais il est clair que ce sera un changement important et il va nous falloir correctement jouer nos cartes", a-t-il conclu.