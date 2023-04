Pedrosa s'est surpris lui-même en dominant les premiers essais

Dani Pedrosa a frappé un grand coup, vendredi matin, en signant le meilleur temps de la séance d'ouverture du Grand Prix d'Espagne, première manche MotoGP qu'il dispute en près de deux ans.

Pilote essayeur de KTM, l'Espagnol a été inscrit sur cette épreuve afin de se confronter aux conditions réelles d'un Grand Prix pour les titulaires actuels et de mieux orienter son travail de développement, tout en palliant les limites imposées par le règlement sur les pneus pouvant être utilisés en test.

"Ça a été une sensation incroyable, y compris pour l'équipe et les fans. Je ne m'y attendais absolument pas, ça a clairement été une surprise !" s'étonne Dani Pedrosa au micro du site officiel du MotoGP au moment de commenter ce meilleur temps enregistré ce matin.

"J'étais surpris et, en même temps, je me disais que quelqu'un allait faire mieux d'une minute à l'autre, parce qu'on peut voir que les choses changent en 30 secondes", ajoute-t-il. "J'avais de bonnes sensations. En fait, c'est mon premier tour en 1'36 sur cette piste, alors je suis très content de continuer à améliorer mon chrono avec l'âge, c'est bien."

Non seulement ce tour lui a valu de dominer la première séance, mais il l'a maintenu au sommet du classement quasiment jusqu'à la fin de la seconde séance, tout juste battu de quelques centièmes par les deux Aprilia officielles dans le time attack décisif. Sans avoir pu améliorer sa performance, Pedrosa a tout de même obtenu la troisième place du jour, ce qui l'a donc qualifié directement pour la Q2.

Dani Pedrosa a un virage à son nom à Jerez, pourtant il n'y avait jamais roulé aussi vite !

Si on lui fait remarquer que sa performance donne l'impression qu'il n'est jamais parti, alors qu'il a pris sa retraite sportive fin 2018, Dani Pedrosa objecte au contraire que le plateau MotoGP actuel est des plus compétitifs et inspire le respect. "Ils ont fortement élevé le niveau. Il faut tout le temps être concentré", observe-t-il à la fin de cette journée. Quant au nouveau format, "ça n'est pas facile", juge-t-il, l'estimant "assez dur pour les pilotes" avec cette nécessité d'être immédiatement dans le coup.

"Ce matin, on a pris un bon départ. Cet après-midi, ça a été un peu plus compliqué à cause des conditions de piste. La chaleur ou le vent, peut-être, faisaient que les chronos étaient un peu lents et qu'il était difficile de s'améliorer. Certains pilotes ont malgré tout progressé cet après-midi, dans des conditions moins bonnes. Je suis quand même content parce qu'on est dans le top 10 et c'est une bonne nouvelle."

Des objectifs qui restent modestes

Une si bonne entame le pousse-t-elle à revoir ses objectifs à la hausse pour le week-end ? "Non", assure-t-il, "mais je pense qu'on a déjà fait beaucoup en allant directement en Q2." Lorsqu'il lui est demandé s'il pourrait être la première wild-card à monter sur un podium au sprint, Pedrosa joue la modestie : "C'est beaucoup demander ! Je ne sais pas à quoi m'attendre. De toute façon, il va d'abord y avoir les qualifications, et ensuite la course. Il faudra faire des dépassements, et je ne sais pas comment je vais gérer les dépassements parce que ça fait longtemps [que je n'en ai pas fait]. Je vais prendre les choses comme elles viennent."

Ses attentes pour sa première course sprint samedi, il n'en a "aucune idée". Et d'ajouter : "J'ai encore beaucoup de choses à voir avec l'équipe. [Je dois] voir comment ça se passe avec ce format, la procédure de départ et toutes ces choses-là. Pour le moment, on prend les choses comme elles viennent et on avance pas à pas."

Son seul but, promet-il, reste d'emmagasiner de l'expérience avec ce découpage de week-end et de se confronter à d'autres pilotes pour se faire une idée plus juste des sensations sur la KTM RC16. Lui qui a l'habitude des journées de piste solitaires ou presque, il cherche à rouler en paquet et s'est volontairement placé à l'aspiration de certains pilotes aujourd'hui pour orienter son travail, notamment sur l'aéro.

"Je roule tout le temps seul. On teste des choses [sur l'aéro], mais je roule toujours seul. Aujourd'hui, j'ai parfois pu rouler derrière des pilotes et j'ai déjà pu sentir à quel point c'est différent quand on suit quelqu'un ou pas. Par le passé, la différence était minime, aujourd'hui elle est importante. La moto change beaucoup qu'on soit derrière quelqu'un ou pas. On continue donc à analyser ce que l'on apprend, mais jusqu'ici ça a été une bonne journée."

