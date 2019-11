Pedrosa testera pour Tech3 mardi et mercredi

Dans la foulée du Grand Prix de Valence, le team manager de l'écurie Tech3, Hervé Poncharal, a annoncé que Dani Pedrosa serait au guidon de l'une des KTM RC16 de l'écurie pour les tests qui auront lieu mardi et mercredi sur le circuit Ricardo Tormo. En effet, Miguel Oliveira n'étant pas apte à participer à ces séances, le pilote essayeur de KTM va prendre place sur la machine de l'équipe française afin d'apporter de précieuses données. L'autre pilote de l'équipe sera bien entendu Iker Lecuona, qui a fait ses débuts ce week-end avant sa première saison complète en 2020.

Le manager français a confirmé sa surprise lorsque KTM lui a annoncé qu'il pourrait disposer des services de Pedrosa : "J'aimerais mentionner une dernière chose, apparemment à partir de mardi nous aurons Dani Pedrosa du côté [de l'équipe] de Miguel, car il n'est pas apte à piloter. C'est quelque chose qui sera extrêmement intéressant et c'est un bel honneur d'avoir une légende comme Dani qui travaillera avec nous. Je crois qu'il fera du bon travail et j'espère que nous aurons une collaboration fructueuse."

Poncharal a également salué les débuts de Lecuona en MotoGP, le pilote espagnol ayant certes terminé sa course dans le bac à gravier, mais après un très bon début d'épreuve, qui le voyait se battre avec Jorge Lorenzo. Le Français a également tiré un premier bilan de l'année 1 de Tech3 avec KTM, une année faite de défis, de difficultés mais aussi de beaux résultats, notamment pour Miguel Oliveira.

"Un seul mot : quel dommage ! Quel dommage car Iker a fait un week-end plus que parfait avant sa chute sur une partie de la piste qui était grasse, peut-être à cause d'un peu d'huile. Tous ces gars ont chuté sans avertissement. Je ne sais pas quoi dire, c'est la fin d'un week-end parfait, les temps étaient incroyables. Il aurait presque pu finir dans le top 10, mais il faut finir une course avant de parler des résultats. Mais ce qu'il a montré aujourd'hui et tout le week-end, c'est qu'Iker est un grand talent, et il sera un très bon pilote de MotoGP dans un futur proche."

"La bonne nouvelle, c'est qu'il a beaucoup de tours avant les vrais tests 2020 à Valence mardi. Nous sommes maintenant en 2020, ça n'a pas été une année facile, mais je crois que l'aventure était intéressante avec KTM. Il y a un an, nous avons touché la moto pour la première fois et je pense que nous avons beaucoup progressé, ce que certains ne voient pas forcément et ne réalisent pas. Miguel nous a manqué ce week-end, mais c'était bien de l'avoir physiquement avec nous. Je veux également remercier Hafizh Syahrin. Cela n'a pas été une saison facile pour lui mais il était toujours plein de joie, c'était un pilote très positif et constructif. Je lui souhaite le meilleur pour 2020 !"