La pénalité de Johann Zarco agace chez Pramac. Le Français a été sanctionné de trois positions pour avoir gêné Pol Espargaró à la sortie de la chicane Dunlop en qualifications, après avoir ralenti en raison d'une erreur. Vendredi, plusieurs pilotes ont été gênés par le trafic et ont déploré l'absence de pénalités mais Paolo Campinoti critique surtout l'inconstance des décisions, et estime que son pilote ne méritait pas de rétrograder sur la grille de départ.

"Je ne suis pas d'accord parce que ce qu'il a fait n'est pas très clair", a déploré le grand patron de l'équipe Pramac sur Canal+. "En même temps, on a demandé à avoir les mêmes critères avec tous les pilotes et ce n'est pas le cas. La direction de course ne prend pas toujours les mêmes décisions et ça nous ennuie. Ok, il a fait ça hier mais ça ne méritait pas trois places sur la grille."

Jean-Michel Bayle, coach de Zarco, s'étonne aussi que seul cet incident ait été sanctionné depuis le début du week-end : "La pénalité, elle est justifiée quand on regarde les images, mais Pol a gêné Mir en EL3 et on n'a rien dit", a confié l'ancien pilote. "Je pense que là-dessus, il y a vraiment du travail à faire pour appliquer le règlement correctement."

Une bonne course reste possible pour Zarco

Alors qu'un départ en deuxième ligne laissait présager une bonne course pour Johann Zarco, sa pénalité va le contraindre à débuter l'épreuve en milieu de classement. Bayle sait que la situation se complique pour son protégé mais veut en faire une source de motivation : "C'est sûr qu'il aurait été en première ligne, il serait en deuxième ligne après la pénalité. Là, ça le met en troisième ligne, c'est plus délicat."

"Après, Johann, je préfère le voir en troisième ligne avec une grosse envie de faire un bon départ et de bons premiers tours que sixième et être un peu passif", a-t-il ajouté. "Ça peut être positif."

"Ce que j'espère de Johann, c'est une envie de doubler les pilotes, un envie de jouer devant, et qu'il nous fasse une belle course."

Paolo Campinoti croit aussi à un bon résultat de Johann Zarco ce dimanche, mais le Provençal aura pour cela besoin d'un bon envol, chose rare pour lui depuis le début de la saison : "Je pense qu'il est très motivé. Il a été bon tout le week-end. Avec un peu de chances, il peut faire bien, il a des possibilités. Ça dépendra de son départ. Les dernières fois, il n'est pas bien parti et il a perdu des positions. Là il part neuvième. Ça dépendra de sa position au premier virage. S'il est devant je pense qu'il sera bon, s'il perd des positions ça sera beaucoup plus difficile."

"Si vous regardez cette année, il y a eu beaucoup de courses où au premier virage, il était 14e ou 15e, et où il a beaucoup gagné de places, comme au Qatar", a ajouté l"Italien. "Mais quand tu commences comme ça, c'est difficile."

"C'est un animal de course. Quand il est en course, il roule très bien, mais s'il s'élance mal, c'est difficile."